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IBS, фонд «Сколково» и команда Axiom JDK запустили сертификацию Java-программистов

Учебный центр IBS, ИТ-кластер фонда «Сколково» и команда Axiom JDK, разработчик отечественной платформы Java, первыми в России запустили сертификацию Java-программистов. Отечественная система сертификации позволит специалистам подтвердить свой уровень знаний и навыков по языку программирования, названному самым популярным в России в 2022 г. Компании смогут провести аудит квалификации сотрудников и ускорить проекты импортозамещения в соответствии с требованиями регуляторов.

Отечественная система сертификации для Java-разработчиков призвана заменить ставшие недоступными продукты Oracle. По оценке IBS, ежегодно в России около 10 тыс. Java-программистов проходят сертификацию.

Ключевым преимуществом сертификации является фокус на прикладных аспектах, что позволяет проверить не только теоретические знания, но и владение современными инструментами для Java-разработки, актуальными для российской ИТ-отрасли. Участникам будут доступны инструменты среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro, внесенной в реестр российского ПО. Тестирование пройдет на русском языке, что облегчит сертификационный процесс и повысит его доступность.

На данный момент программа предлагает три варианта сертификатов. Сертификация базового уровня ориентирована на junior-разработчиков и позволяет им официально подтвердить знания фундаментальных аспектов языка Java для дифференциации на рынке труда. Сертификация уровня «Специалист» рассчитана на разработчиков middle-уровня и включает проверку знаний основ языка и прикладные аспекты. Сертификация на «Продвинутый» уровень ориентирована на senior-инженеров и проверяет знание продвинутого дизайна классов, коллекций из Java Collection Framework, функционального программирования с Java Stream API, создание многопоточных приложений и многое другое. Сертификация доступна в очном формате в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Омске.

«В 2022 г. большинству провайдеров IT-образования удалось заместить обучение зарубежных вендоров отечественными тренингами. Теперь же встал вопрос объективной и независимой оценки IT-специалистов, которую сейчас очень сложно либо вообще невозможно удовлетворить через выстроенную годами сеть международной сертификации. Опираясь на более чем 20-летний опыт в обучении и оценке IT-специалистов, мы подготовили отечественную сертификацию для Java-разработчиков, которая призвана заменить недоступный западный аналог. Нашим партнером выступила команда инженеров Axiom JDK, российской среды исполнения Java, c 25-летним опытом разработки платформы. В будущем мы планируем создать консорциум, который станет общепризнанной площадкой для координации игроков рынка и дальнейшего развития подобных услуг в России», — сказал Владимир Гернер, директор учебного центра IBS.

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Поддержка ИТ-отрасли

«Фонд «Сколково» как институт развития готов принять активное участие в создании общероссийской системы сертификации IT-специалистов. Мы видим свою роль в задаче объединения экспертизы IT-компаний, учебных центров, с одной стороны, и запросов работодателей на качественно подготовленные IT-кадры, с другой. Создание общепризнанной системы сертификации станет важным шагом в развитии российского IT-рынка», — сказала Наталья Царевская-Дякина, директор SK Edtech Hub.

«Отечественная система сертификации по Java решает задачи, поставленные правительством, по привлечению в IT-отрасль компетентных специалистов. Спрос на Java-разработчиков всегда высок. Сегодня эта технология используется повсеместно — от государственных и банковских систем, мобильных и игровых приложений до обработки больших данных, добычи газа и поиска жизни на Марсе. Запуск сертификации с поддержкой инженеров российской платформы Java позволит к концу года аттестовать несколько тысяч Java-специалистов, готовых к решению широкого спектра задач. Среди них — разработка новых прогрессивных отечественных систем в серверном, облачном и IoT-применениях, поддержка существующих Java-проектов и миграция с зарубежных платформ для обеспечения нормативов по импортозамещению. Мы рады предоставить нашу экспертизу и доверенные продукты для этих актуальных и ответственных задач», — отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт».

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