В «Сколково» предложили разработать национальную систему ИТ-сертификации

По оценке правительства, спрос на ИТ-кадры в 2023 г. увеличился на 63%. Эта тенденция будет укрепляться – Россия активно развивает отечественное ПО, импортозамещает интернет-сервисы и цифровые технологии. Работодатели в первую очередь ориентируются на квалификацию и опыт, но данных для проверки знаний и навыков ИТ-специалистов недостаточно. Для подтверждения компетенций сотрудников требуются более системные механизмы. Одним из них могла бы стать национальная система ИТ-сертификации. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Создать такую систему предложили IBS, Softline, «Ланит», ГК «Астра», ассоциации АПКИТ и «Руссофт», «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), университет «Иннополис» и Минцифры России. В рамках круглого стола в «Сколково» игроки рынка обсудили задачи развития кадров в российском секторе информационных технологий и перспективы формирования в стране нового ландшафта профессиональной сертификации. В дискуссии также приняли участие «Сбер», «Т1», «Ростелеком» и др.

По результатам мероприятия будут собраны все предложения по созданию системы сертификации ИТ-специалисты и предложены на рассмотрение Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Анастасия Казанцева, заместитель директора Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России: «Минцифры уделяет большое внимание вопросу создания национальной системы сертификации ИТ-специалистов. При этом механизм должен отвечать интересам всех участников рынка. Сейчас мы собираем и анализируем предложения, а мероприятия, подобные тому, что прошло сегодня на базе Технопарка “Сколково”, помогают нам понять, как поддержать компании и специалистов».

Согласно Headhunter, работодатели повышают требования к опыту работы специалистов. Стандартный запрос – один-три года опыта работы. При этом с распространением краткосрочных ИТ-курсов, с различным качеством обучения, на рынке появилось большее количество начинающих специалистов. Даже несмотря на дефицит кадров в ИТ, только 48% выпускников подобных курсов находят работу в сфере, которую они осваивали.

Игорь Морозов, ректор «Академии айти» (ГК Softline): «Подтверждение квалификации через независимое тестирование – это устоявшаяся практика на ИТ-рынке. По итогам теста выдается сертификат, подтверждающий уровень знаний, что облегчает поиск работы для специалиста. Компании при найме ориентируются на такие сертификаты. Большинству российских вендоров, производителям ИТ-продуктов, еще предстоит только разработать свои системы сертификации специалистов, и наша совместная инициатива призвана поддержать решение этой задачи. В частности, Академия Softline разработала платформу, на которой будут размещены эти тесты и через свою сеть тестовых центров планирует проводить сертификацию специалистов».

С уходом зарубежных вендоров и центров тестирования на отечественном рынке ИТ-сертификации возникли пробелы: отсутствует сертификация по многим языкам программирования и «ролям». Существуют отдельные сертификационные программы, которые предлагают учебные центры, компании-разработчики, но на данный момент в России отсутствует единая система, которая была бы ориентирована не на интересы отдельных производителей, а на решение задач в области управления качеством подготовки работников.

Николай Комлев, директор ассоциации АПКИТ, председатель Совета ТПП России по развитию цифровой экономики: «Мы видим, что освободившаяся ниша международных и вендорских сертификаций не терпит пустоты. Есть много участников рынка, стремящихся ее заполнить. Имея большой опыт участия в развитии государственной системы образования, национальной системы сертификации и руководствуясь принципом не “навреди”, мы видим свою роль в координации усилий разных сторон – заказчиков, вендоров, системы образования, государства. Сегодняшняя очень продуктивная встреча помогла нам взглянуть на тему с разных сторон. Надеемся, она станет отправной точкой проекта и примером успешного эффективного диалога».

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В целях содействия обеспечению рынка труда квалифицированными специалистами в сфере ИТ ведущие российские вендоры, ИТ-компании, государственные институты, учебные центры и работодатели инициировали открытое обсуждение механизма создания и признания концепции системы сертификации ИТ-специалистов по единым унифицированным стандартам.

Наталья Царевская-Дякина, директор Edtech Hub Фонда «Сколково»: «Инновационный центр “Сколково” является площадкой для диалога, которая готова объединить компании, решающие задачи импортозамещения в области сертификации ИТ-специалистов. После ухода западных вендоров и центров тестирования рынок столкнулся с ситуацией, когда известные языки программирования и среды разработки сохранили и даже увеличили востребованность, а возможности пройти сертификацию и подтвердить свои знания и навыки у специалистов практически не осталось. Такая ситуация с прошлого года наблюдается практически во всех популярных языках программирования и ролевых ИТ-моделях: ИТ-архитектор, ИТ-аналитик, PMI, ITIL и др. Мы предложили российским ИТ-компаниям выработать единые подходы к импортозамещению ИТ-сертификаций и сформировать работающую и признанную всеми игроками систему».

В рамках круглого стола эксперты обсудили текущие изменения на рынке, проблемы, с которыми сегодня сталкиваются HR-специалисты при оценке знаний сотрудников, требования к кандидатам от рынка. Также на мероприятии была представлена аналитика по рынку софтверных сертификаций и срез запросов работодателя. Участники рассмотрели различные аспекты создания российской системы сертификации ИТ-специалистов, «импортозамещения» недоступных теперь специализированных экзаменов, признания системы со стороны игроков рынка и государства.

Владимир Гернер, директор учебного центра IBS: «Важным результатом круглого стола стало подписание меморандума о сотрудничестве, который объединяет крупнейших игроков рынка в совместной работе над созданием единой концепции ИТ-сертификации в России. Документ подписали АПКИТ, «Руссофт», IBS, SoftLine, «Т1», Фонд «Сколково», университет «Иннополис», «Ланит», учебный центр «Специалист». В ближайшее время мы сформируем объединение, основной целью которого будет совершенствование и развитие в России системы сертификации, в частности формирование методологической и нормативной правовой базы, развитие национальной системы стандартов качества и т.д. Мы рады, что участники рынка поддержали нашу инициативу и договорились о совместном развитии сертификации в России».

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.