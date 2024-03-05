Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб.

Компания заработала 204 млн руб. против 176,7 млн в 2022 г. Ключевым драйвером развития в 2023 г. стал коммерческий сегмент: показатели по госконтрактам и коммерческим соглашениям выровнялись впервые за всю историю работы компании с 2017 г., хотя традиционно составляли 70 на 30% в пользу государственного сектора. Выручка «Биорг», резидента ИТ-кластера фонда «Сколково», органически растет на 20-30% ежегодно. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

Компания завершила 2023 г. с прибылью, после того, как выполнила все обязательства перед сотрудниками и вложилась в развитие своей платформы Beorg Smart Vision: речь идет об автоматических модулях распознавания в продуктах линейки «Биорг.Идентификация» (KYC) и «Биорг.Документы».

Основной объем выручки пришелся на SaaS-услуги распознавания сложных комплектов документов, где для автоматизации бизнес-процессов нужно обработать как формализованные документы, например, паспорт, СНИЛС, так и слабоструктурированные, в том числе технические и рукописные.

В то же время компания фокусировалась на продуктовой модели развития, более стабильной по сравнению с проектной.

«Рассчитываю, что доля выручки от продажи B2B-продуктов вырастет в течение 2024 года более чем на 20 процентов, в том числе за счет запуска новых тарифов на услуги полностью автоматического распознавания документов. Отдельное внимание уделяем развитию партнерского канала. За прошедший год серьезно выросло количество партнеров «Биорг» среди крупных банков, системных интеграторов, телеком и ИТ-компаний. Будем выводить наши продукты на их полки», — сказал генеральный директор компании «Биорг» Руслан Алигаджиев.

Проектный портфель компании в 2023 г. остался стабилен. В рамках проектной деятельности (SaaS-услуги) «Биорг» предоставляет сервис по распознаванию сложных данных с гарантированным качеством выше 99%. Услуга традиционно пользуется спросом у государственных заказчиков, нацеленных на переход к «Экономике данных», и крупных компаний, где есть внутренние формы документов. Распознавание сложных данных в реальных условиях – серьезный вызов для современных OCR-технологий.

В 2023 г. в «Биорг» повысили внутреннюю рентабельность проектов за счет более широкого применения технологий ИИ для распознавания и обработки данных.

В 2023 г. компания продолжила развивать сотрудничество с финансовыми организациями. Объем услуг по распознаванию документов для банковского сектора (кредитный конвейер) в 2023 году составил около 20% от всех оказанных услуг. Стартовали проекты по распознаванию паспортов при дистанционной выдаче банковских карт и распознавание QR-кодов для проведения платежей.

Вырос пул клиентов среди онлайн-платформ и шеринговых-сервисов. Их интересовала услуга по распознаванию и проверке паспортов и селфи в контексте процессов KYC - регистрации благонадежных пользователей. «Биорг» запустил такой сервис в начале 2023 г. в рамках шагов по импортозамещению решений крупного иностранного вендора.

Дополнительный рост прибыли, по словам генерального директора «Биорг», будет связан с направлением HR-tech, сервисом распознавания кадровых комплектов документов. С 2021 по 2023 гг. выручка компании в этом сегменте увеличилась в 10 раз. Дальнейшее развитие связано с ростом популярности ОЦО – общих центров обработки – и с тем, что бренд «Биорг» больше узнают на этом рынке.

Компания продолжает развивать модульный программный продукт «Биорг.Документы», который ранее был включен в дорожную карту «Новое общесистемное ПО». Якорным заказчиком вместо крупной телеком-компании стала компания из топливно-энергетического сектора. Часть работ, таких как автономный модуль распознавания первичной бухгалтерской документации, компания стала реализовывать проактивно на собственные средства, высоко оценив потенциал внедрения продукта.

«За прошедший год рынок распознавания документов в России приобрел отчетливые очертания. С одной стороны, есть компании, которые работают со стандартными документами, с другой – те, кто распознает сложные данные, оказывая при этом сервис «под ключ», — сказал Илья Веригин, директор «Биорг» по работе с органами государственной власти. – Среднее качество распознавания стандартизированных документов плюс-минус одинаковое по рынку. Дальше расти будут те, кто предлагает что-то уникальное, может выполнять сложные проекты с применением ИИ, предоставлять качественный клиентский сервис».

В 2023 г. АНО "Цифровая экономика" отметила, что платформа Beorg Smart Vision, ключевой предмет инноваций «Биорг», для распознавания документов снижает долю непроизводительного труда на 50%-97%. Об этом говорится в аналитическом отчете «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в «умном городе».

«Мы продолжаем развивать кадровый потенциал. Бороться за лучших сотрудников в неравных условиях приходится с крупными игроками – банками и страховыми, которые активно развивают собственные ИТ-системы и предлагают кандидатам оплату труда выше рыночной. С другой стороны, наши задачи для разработчиков и аналитиков могут показаться интереснее. Если человек выбирает «Биорг», мы уверены в его высокой заинтересованности и мотивации на результат. С конца 2023 года мы ввели в компании систему грейдов, чтобы поощрять сотрудников на дальнейший динамичный рост в условиях быстро развивающейся компании», — сказала Анна Савельева, HR-партнер компании «Биорг».

В январе 2023 г. семь ведущих сотрудников коллектива реализовали приоритетное право выкупа долей у основателя. Компания развивается по новой корпоративной модели управления через совет директоров.

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Компания «Биорг», резидент «Сколково» предоставляет сервисы по оцифровке документов, распознаванию изображений, идентификации личности на базе собственной фундаментальной разработки – интеллектуальной платформы Beorg Smart Vision. Решение объединяет технологии нейросетевого распознавания и краудсорсинга. Благодаря такому сочетанию на всех проектах «Биорг» удается обеспечить качество обработки данных выше 99%, неограниченную масштабируемость и гибкость, экономию ресурсов и непрерывность бизнес-процессов.