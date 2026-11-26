Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Beorg Биорг.Идентификация
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.11.2026
|Крупный российский банк готовит покупку биометрических датасетов в американских форматах, чтобы отразить новую угрозу 1
|05.03.2024
|Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб. 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Beorg и организации, системы, технологии, персоны:
|Beorg - Биорг 142 1
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3482 1
|Beorg - Биорг.Документы 3 1
|СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 571 1
|Beorg Smart Vision 47 1
|Веригин Илья 40 1
|Алигаджиев Руслан 15 1
|Савельева Анна 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489189, в очереди разбора - 720898.
Создано именных указателей - 205051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489189, в очереди разбора - 720898.
Создано именных указателей - 205051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.