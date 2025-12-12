«Биорг» открыл российским ИИ-разработчикам доступ к платформе разметки данных

Новый отечественный инструмент позволяет создавать структурированные массивы данных для обучения искусственного интеллекта под различные отраслевые задачи: распознавать изображения в медицине, промышленности, беспилотном транспорте и авиации, в финансовой сфере, нефтегазе, цифровом госуправлении и др. Технологию разработала компания «Биорг», резидент «Сколково», специализирующаяся на задачах в области компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

Пользователи платформы «Биорг. Разметка данных» могут самостоятельно и бесплатно подготовить данные в удобном формате (Coco Json). Фримиум-модель доступна для всех, идеально подходит стартапам, исследователям и разработчикам, которые хотят быстро протестировать гипотезы, запустить пилотные проекты без первоначальных инвестиций. Проект разметки можно подготовить и запустить в течение 10-15 минут.

Крупные компании могут полностью делегировать задачу по разметке на платформу, предоставив техническое задание и образец данных.

«Мы хотим, чтобы каждый разработчик в России мог легко и без барьеров начать создавать свои ИИ-решения. Платформа «Биорг» — надежный фундамент Ваших будущих ИИ-проектов. Это простой и мощный инструмент, доступный для всех участников рынка и позволяющий сэкономить до 80% ресурсов, обычно уходящих на подготовку данных», — сказал генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.

На платформе «Биорг» можно размечать тексты и изображения: быстро выделять объекты рамками, определять произвольные формы, размечать изображения с точностью до пикселя. С 2026 г. пользователи также смогут обрабатывать аудио, видео и другие типы данных.

«Перевод данных в машиночитаемый вид — определяющий этап развития любого ИИ-проекта. От качества данных зависит, сможем ли мы доверять будущей ИИ-разработке. Чтобы устранить неточность и предвзятость в обучении нейросетей важно работать с реальными, а не синтетическими, сгенерированными данными», — отметил Руслан Алигаджиев.

«Биорг» разработала инструмент разметки в 2023 г., чтобы обучать ИИ под свои задачи оцифровки документов и распознавания изображений с учетом передовых мировых практик.

В 2024 г. АСИ России поддержало идею «Биорг» по развитию инструмента разметки, необходимого для работы систем предиктивной аналитики и поддержки принятия решений на базе ИИ. В 2025 г. платформа стала открытой и доступна в качестве SaaS-решения с интуитивно понятным личным кабинетом.

«Один их первых проектов, которые мы сейчас реализуем на нашей платформе – это разметка изображений парковых зон и мест захоронений, пространственных данных. Эту задачу мы выполняем по заказу резидента «Сколково», компании «Сфера», в целях улучшения качества государственных сервисов, связанных с планированием развития и обслуживания территорий,», — сказал Руслан Алигаджиев.