«Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария

«Биорг» приступает к проекту по оцифровке данных для Национального расчетного депозитария (НРД) — одной из ключевых компаний российской финансовой инфраструктуры. В рамках проекта «Биорг» обработает более 1 млн страниц досье клиентов и создаст электронный архив, который будет вовлечен в электронный документооборот НРД.

Обладая статусом центрального депозитария Российской Федерации, НРД предлагает широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы. Создание электронного архива силами «Биорг» позволит повысить эффективность работы с документами и обеспечит их сохранность, при этом поиск информации станет быстрее в несколько раз.

Для «Биорг» и НРД данный проект является логическим продолжением сотрудничества, стартовавшего еще в 2019 году, когда было оцифровано около полумиллиона документов. Тогда компании только выстраивали порядок взаимодействия и оценивали перспективы использования технологий «Биорг» для более масштабной работы. Важным условием реализации контракта было соблюдение конфиденциальности и безопасности данных, а также оперативность. Успешное выполнение всех требований послужило основой для нового проекта. Теперь «Биорг» предстоит обработать в два раза больше документов со скоростью не менее 10 000 страниц в день. При этом каждый документ получит свою скан-копию, а самые важные части (например, даты, номера документов и т.п.) будут проиндексированы для удобного поиска по архиву.

Директор по продажам и развитию бизнеса компании «Биорг» Александр Коробов отметил: «Этот проект имеет для нас большое значение, так как наша компания фокусируется на финансовом секторе, и мы видим здесь большой потенциал для развития. НРД для нас не просто заказчик, это компания, которая формирует экосистему и задает высокие стандарты цифровизации для всех участников рынка. Мы рады принять участие в процессе создания цифровых данных для такой авторитетной и серьезной организации».