Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

«Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Биорг» приступает к проекту по оцифровке данных для Национального расчетного депозитария (НРД) — одной из ключевых компаний российской финансовой инфраструктуры. В рамках проекта «Биорг» обработает более 1 млн страниц досье клиентов и создаст электронный архив, который будет вовлечен в электронный документооборот НРД.

Обладая статусом центрального депозитария Российской Федерации, НРД предлагает широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы. Создание электронного архива силами «Биорг» позволит повысить эффективность работы с документами и обеспечит их сохранность, при этом поиск информации станет быстрее в несколько раз.

Для «Биорг» и НРД данный проект является логическим продолжением сотрудничества, стартовавшего еще в 2019 году, когда было оцифровано около полумиллиона документов. Тогда компании только выстраивали порядок взаимодействия и оценивали перспективы использования технологий «Биорг» для более масштабной работы. Важным условием реализации контракта было соблюдение конфиденциальности и безопасности данных, а также оперативность. Успешное выполнение всех требований послужило основой для нового проекта. Теперь «Биорг» предстоит обработать в два раза больше документов со скоростью не менее 10 000 страниц в день. При этом каждый документ получит свою скан-копию, а самые важные части (например, даты, номера документов и т.п.) будут проиндексированы для удобного поиска по архиву.

Директор по продажам и развитию бизнеса компании «Биорг» Александр Коробов отметил: «Этот проект имеет для нас большое значение, так как наша компания фокусируется на финансовом секторе, и мы видим здесь большой потенциал для развития. НРД для нас не просто заказчик, это компания, которая формирует экосистему и задает высокие стандарты цифровизации для всех участников рынка. Мы рады принять участие в процессе создания цифровых данных для такой авторитетной и серьезной организации».

Другие материалы рубрики

В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom

Сервисы цифровой платформы «Гостех» начнут работу до конца 2021 года

Windows против Linux для виртуальных серверов: обзор Market.CNews

Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза

Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля

Исполнение бюджета по «Цифровой экономике» в 2020 г. худшее среди всех нацпроектов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Показать еще

Наука

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live