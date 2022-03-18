Российский ИИ сократил время оформления на работу до 10 минут

Объединенный центр обработки (ОЦО) «Лотос», созданный на базе 2000 аптек из 44 регионов России, внедрил отечественную облачную платформу Beorg Smart Vision — решение на основе компьютерного зрения, искусственного интеллекта (ИИ) и двухэтапного распознавания для интеллектуальной обработки документов. Благодаря разработке компании «Биорг», резидента «Сколково», в «Лотос» оптимизировали работу с большими потоками кадровых бумаг и сократили время оформления фармацевтов до 10 минут. «Биорг» также внедрил для компании систему электронного архива. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

В «Лотос» отмечают, что Beorg Smart Vision параллельно сканирует, заносит данные и формирует карточки дела в электронном архиве. Ранее этим могли заниматься несколько человек. Точность распознавания документов выше 99%.

ИИ также распознает рукописные справки и заявления. Корректность данных проверяют операторы, удаленно подключенные к платформе. Всего на краудсорсинговой части сервиса зарегистрировано более 50 тыс. операторов. Обработка персональной информации защищена шифрованием и механизмом деперсонализации. Ежемесячно в «Биорг» обрабатывают до 4 млн. полей с персональными данными.

Процесс трудоустройства происходит в три шага: документы фотографируют через мобильное приложение сервиса, ИИ находит и распределяет нужные данные в информационной системе головного офиса, готовые документы и заявления отдают на подпись кандидату. Распознавание разворота паспорта занимает 2-5 секунд, полного комплекта для трудоустройства – до 10 минут. Информация из документов попадает в централизованный электронный архив в режиме реального времени.

«Преимущество внедрения платформы Beorg Smart Vision – экономия времени на обработку документов и гарантированная точность оцифровки. Например, иногда даже кадровики не могут понять, что написано в трудовой книжке, а платформа распознает ее нормально. Решение совместимо с популярными системами электронного документооборота и внутренними приложениями компании. Сервис удобен, если у вас географически распределенная сеть филиалов, а обработка документов происходит централизованно. Наши аптеки из 44 регионов России могут в режиме реального времени оформить документы на нового сотрудника. Кандидата можно трудоустроить за 10 минут. Через платформу мы уже оформили на работу более 300 человек, сэкономив при этом время и ресурсы себе и кандидатам», — сказал Владимир Калуцкий, директор ОЦО «Лотос».

Он отметил, что в компании планируют масштабировать сервис «Биорг» с кадровых документов на все финансовые. Приблизительный объем для оцифровки составит около 15 тыс. документов в месяц. Также в ОЦО применят технологии резидента «Сколково» для оцифровки накопленного архива личных дел сотрудников. Это позволит существенно сэкономить на документообороте.

«Платформа Beorg Smart Vision – отечественный технологический продукт для оцифровки архивов, интеллектуальной обработки документов с применением технологий искусственного интеллекта и верификации данных. Проекты оцифровки, реализуемые на базе платформы «Биорг», не только подходят под категорию импортозамещения в сфере интеллектуального распознавания и перевода в электронный вид документов, но и позволяют массово обеспечить удаленными рабочими местами граждан России, которые оказались в условиях риска снижения доходов. Люди смогут выполнять роль операторов верификации данных: контролировать качество распознанной машинным интеллектом информации. Благодаря взаимодействию машинного и человеческого интеллекта в рамках нашего единого решения мы можем гарантировать стабильно высокое качество обработки данных. Люди не только контролируют работу нейросетей, но и размечают наборы данных для их обучения», — отметил Александр Коробов, директор по развитию компании «Биорг».

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Ранее ИИ-платформу Beorg Smart Vision внедрил SBI-банк, до трех раз ускорив оцифровку банковской документации и заменив сервисом все процессы организации, где требуется ручная обработка клиентских данных.

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Компания «Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). Ключевая разработка компании для цифровой трансформации государства и бизнеса – облачная платформа Beorg Smart Vision объединяет в себе нейросетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсинговый сервис для верификации данных. Компания предоставляет услуги по интеллектуальной обработке документов и их комплектов, оцифровке архивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской документации, созданию электронных систем хранения документов. Резидент фонда «Сколково».

Заказчики «Биорг» – российские и международные компании, представляющие ритейл, банковскую, энергетическую, нефтегазовую, телекоммуникационную и другие отрасли. Среди них: X5 Retail Group N.V., Центральный Банк России, Роснефть, Национальный расчетный депозитарий, Банк Открытие, Tele2, «Cпортмастер» и др.