«Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность

Автомобильный дилер «Рольф» запустил программу цифровой трансформации. Чтобы улучшить ряд бизнес-процессов, компания внедрила российский сервис распознавания документов Beorg Smart Vison на базе искусственного интеллекта. Разработчик технологии – стартап «Биорг», резидент ИТ-кластера фонда «Сколково». В частности, автодилер использует автоматическую обработку свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС), чтобы выполнять требования Федерального закона № 612 по работе с НДС, предлагать собственникам выгодные условия при выкупе транспортных средств и развивать рынок автомобилей с пробегом в России. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

C 1 апреля 2024 г. автодилеры могут применять правила пониженного НДС при перепродаже транспортных средств, приобретенных у собственников: налогообложению подлежит межценовая разница, а не вся сумма продажи. Об этом говорится в ФЗ № 612, который подписал Президент России Владимир Путин. Опираясь на данные из СТС, автодилер убеждается, что автомобиль ему продает собственник, а не перекупщик, и правильно начисляет НДС.

Ранее сотрудники «Рольф» обрабатывали СТС вручную. Повышался риск ошибок и некорректного расчета НДС. Последующая внутренняя бюрократия для их устранения снижала эффективность бизнеса.

Компания отказалась от непроизводительного труда и внедрила технологии автоматического распознавания документов Beorg Smart Vision. Теперь сотруднику достаточно просто отсканировать документ, чтобы данные попали в систему. Автодилер обрабатывает около 10 тыс. СТС в месяц.

«Компания «Рольф» всегда выполняет требования законодательства России и применяет цифровые технологии, чтобы эффективно обрабатывать необходимые для этого документы. Технологическое партнерство с «Биорг» позволяет нам следовать федеральному закону №612, правильно начислять НДС, при этом не затрачивать ресурсов на ручную обработку данных. Эти рутинные задачи мы перепоручили искусственному интеллекту из «Сколково». Ранее мы уже убедились в экспертности нашего партнера, который обрабатывает данные с оптимальным сочетанием цена-качество», — сказала Дарья Михайлова, руководитель проектов «Рольф».

Проект по автоматизации распознавания СТС стал развитием сотрудничества «Биорг» и «Рольф». На предыдущем этапе компания задействовала технологии ИИ-разработчика, чтобы извлекать информацию из рукописных согласий на обработку персональных данных в дилерских центрах и из трудовых книжек сотрудников.

«Применяя технологии двухэтапного распознавания данных, мы можем обрабатывать не только стандартизированные, но и сложные документы, в том числе рукописные. «Биорг» гарантирует качество обработанной информации на уровне не ниже 99%. SaaS-модель позволяет нам гибко настраивать и масштабировать сервис на новые процессы в инфраструктуре клиента, не «отъедая» при этом его IT-ресурсы. Наше сотрудничество с «Рольф» демонстрирует, что прикладной ИИ уже сегодня меняет нашу жизнь к лучшему, забирая на себя скучные монотонные задачи, которые лежат в основе многих бизнес-процессов», — отметил Руслан Алигаджиев, генеральный директор «Биорг».

На российском рынке «Биорг» предлагает SaaS-технологии оцифровки документов с гарантией качества более 99%. Облачный сервис Beorg Smart Vision сертифицирован ФСТЭК и ФСБ. В процессе обработки информации задействованы технологии шифрования (ГОСТ) и деперсонализации. Ежемесячно на платформе «Биорг» обрабатывается около 4-5 млн полей с персональными данными. «Биорг» - зарегистрированный оператор обработки персональных данных.

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«Рольф» — автомобильная компания, основанная в 1991 г. Портфель брендов компании включает 31 автомобильную марку. Дилерская сеть насчитывает 51 шоурум и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

«Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для оцифровки документов, распознавания изображений, идентификации личности. Ключевая разработка компании для цифровой трансформации государства и бизнеса – облачная платформа Beorg Smart Vision объединяет нейросетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсинговый сервис для верификации данных. «Биорг» предоставляет услуги по интеллектуальной обработке стандартизированных и сложных документов, в том числе рукописных форм и чертежей, оцифровке архивов, созданию электронных систем хранения документов, разметке данных. Резидент фонда «Сколково».