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Спецпроекты

Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Биорг», резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», начинает проект по оцифровке актов гражданского состояния (АГС) для Сахалинской области. С помощью платформы Beorg Smart Vision и специализированного краудсорсингового сервиса «Биорг» компания переведет в электронный вид 986771 запись с 1926 по 2000 год.

Российский разработчик интеллектуальных систем на базе нейронных сетей и машинного обучения имеет серьезный опыт реализации проектов подобного рода — начиная с 2018 года компания оцифровала почти 24 млн записей АГС для Московской области, Воронежа, Саратова, Иваново и Севастополя.

Оцифровку АГС для Сахалинской области «Биорг» проведет, используя возможности инновационной платформы Beorg Smart Vision. Она позволяет оперативно запускать территориально-распределенные проекты и работать с различными типами документов, несмотря на их разнородность и сложность расшифровки. Например, в данном проекте будут использоваться актовые книги, cодержащие информацию о рождении, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, записи актов об усыновлении, перемене имени и смерти. Чаcть записей очень ветхая, с 20-х годов прошлого века, велась от руки и содержит даже японские буквы и иероглифы.

Процесс четко регламентирован таким образом, чтобы ввод данных представлял своего рода «конвейер», благодаря чему работа выполняется с максимальной скоростью и безошибочно. В сложных случаях происходит декомпозиция на отдельные поля (дату, адрес, фамилию или др.), в более простых и понятных – верифицируется полная запись АГС. Такой подход в несколько раз эффективнее традиционного и позволяет сократить время на ретроконвертацию в несколько раз, а качество ввода при этом составляет 99%.

Александр Миронов, директор направления государственных программ компании «Биорг», отметил: «Мы надеемся, что успешная реализация проекта позволит ЗАГС Сахалинской области существенно оптимизировать свою работу и повысить оперативность обработки обращений граждан. При этом риск потери данных или порчи бумажных оригиналов станет минимальным».

В общей сложности команде «Биорг» предстоит перевести в электронный вид документы 15 отделений ЗАГС. Часть из них находится на островах вблизи Японии, до которых предстоит добираться на пароме.

Дмитрий Стариков, проектный менеджер кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Оцифровка документов весьма актуальна там, где есть большой поток входящих документов. Это, например, крупные банки, госучреждения, архивы. Для большинства коммерческих и государственных структур собственные службы массовой оцифровки невыгодны как с точки зрения стоимости оборудования, так и с точки зрения накладных расходов. Поэтому в оцифровке документов активно применяется платформа Beorg Smart Vision».

Согласно федеральному закону и постановлению Правительства РФ, оцифровка актовых книг должна завершиться не позднее 31 декабря 2020 года. Следующим этапом станет конвертация более 500 млн данных всех ЗАГС РФ в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), который послужит основой федерального информационного регистра сведений о населении России.

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