«Биорг» предоставил Тele2 технологии для создания архива финансовой документации

«Биорг», российский разработчик интеллектуальных систем на базе нейронных сетей и машинного обучения, предоставил оператору мобильной связи Tele2 интеллектуальную платформу Beorg Smart Vision, которая позволяет обрабатывать любые данные, включая рукописный текст. В результате оператор реализовал проект по оцифровке и распознаванию архивных финансовых документов 2007-2013 гг., сформированных присоединенными к группе Tele2 компаниями.

Бизнес Tele2 развивается стремительными темпами и предполагает обработку различной финансовой документации: договоров с поставщиками и подрядчиками, актов, счетов-фактур и т. д. Для более эффективного распределения ресурсов оператор решил запустить проект по оцифровке архивных документов и созданию на их основе электронного архива данных.

Подход и технологии компании «Биорг» позволили реализовать масштабный проект: бумажный массив весом более 15 тонн обработан в течение трех месяцев. Процесс состоял из несколько этапов: документы из регионов поступали в «Биорг», их сортировали по типу, а далее обрабатывали, сканировали, оцифровывали и заносили в электронный архив. При этом клиенту предоставлялся личный кабинет, в котором при необходимости можно было найти любую информацию по типу, дате, сумме и другим фильтрам.

Решение на базе платформы Beorg Smart Vision позволило Тele2 создать единую электронную базу архивных финансовых документов. При этом ожидается, что скорость их обработки повысится на 60%.