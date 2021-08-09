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«Мегафон» избавился от доли в Aliexpress

«Мегафон» продал холдингу USM Алишера Усманова свою долю в совместном предприятии с Aliexpress. Стоимость пакета может достигать $600 млн.

«Мегафон» без Aliexpress

«Мегафон» продал свою долю в сингапурской компании Aliexpress Russia Holding («Aliexpress-Россия»), созданной при участии китайской Alibaba Group (владелец площадки Aliexpress) для развития электронной коммерции в России. Об этом говорится в сообщении «Мегафона».

Экономическая доля «Мегафона» в совместном предприятии (СП) составляла 24,3%, голосующая — 28,8%. Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе «Мегафона», покупателем выступил подконтрольный Алишеру Усманова холдинг USM— единственный владелец «Мегафона», у которого раньше были опционы на покупку данной доли. Сумма сделки не сообщается.

Как Aliexpress создавала СП для работы в России

Договоренность о создании СП «Aliexpress-Россия» была достигнута в 2018 г. между Alibaba, «Мегафоном», Mail.ru Group и «Российским фондом прямых инвестиций» (РФПИ). Mail.ru Group находится под контролем компании «МФ технологии», которая принадлежит «Мегафону», холдингу USM и Сбербанку.

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«Мегафон» продал собственному владельцу долю в Aliexpress

В 2019 г. стороны окончательно согласовали условия сделки. Alibaba Group передала в СП российский бизнес площадок Aliexpress и Tmail, а также внесла в предприятие $100 млн. Китайская группа получила в СП экономическую долю в размере 55,7%, голосующую — в размере 49,9%.

«Мегафон» обменял 10-процентную долю в Mail.ru Group на доли в «Aliexpress-Россия». Mail.ru Group передала совместному предприятию площадку для электронной коммерции Pandao, а также вложила в предприятие $182 млн. Экономическая доля Mail.ruGroup в совместном предприятии составила 15%, голосующая — 18,7%.

РФПИ вложил в совместное предприятие $100 млн, получив экономическую долю в размере 5%, голосующую — в размере 1,2%. У РФПИ также был опцион на выкуп у AlibabaGroup7,9% акций «Aliexpress-Россия» за 7,9% за $194 млн. Данный опцион был реализован в 2021 г., после чего экономическая доля РФПИ составила 12,9%, голосующая — 9,6%.

После этого экономическая доля Alibabaв СП сократилась до 47,8%, голосующая — до 47,6%. Голосующая доля Mail.ru Group снизилась до 16,3%, «Мегафона» — до 28,8%. Исходя из стоимости реализации имевшегося у РФПИ опциона, весь «Aliexpress-Россия» был оценен в $2,47 млрд. Соответственно, принадлежавшая «Мегафону» доля могла стоить $600 млн.

СП для развития платежных и финансовых сервисов

В 2019 г. «Мегафон», холдинг USM, РФПИ и китайская Ant Group (аффилирована с Alibaba) договорились о создании еще двух совместных предприятий — для развития финансовых и платежных сервисов в России. Окончательно договоренность была достигнута в 2021 г.

Mail.ru Group внес в финансовое СП платежные системы «Деньги.мэйл.ру» и Vk.pay, получив в нем долю размером 40%. В финансовое СП Mail.ru Group внес инвестиции в размере 870 млн руб., получил долю в 6%. USM внес в финансовое СП банковский холдинг АСК «Ренессанс», банк «Раунд» и платежную систему InPlat.

Игорь Королев

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