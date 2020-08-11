Резидент «Сколково» поможет защитить бизнес от налоговых рисков

Компания «ЮР-ЛИ», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», запустила новый сервис, позволяющий предпринимателям проверить налоговую отчетность на ошибки, расхождения и неумышленные незаконные схемы. Юридическая система UR-LI с помощью искусственного интеллекта анализирует налоговые риски и помогает обратить внимание на нарушения до того, как компания станет объектом повышенного внимания Федеральной налоговой службы (ФНС).

Онлайн-платформа UR-LI проводит анализ тех же факторов налоговой оптимизации бизнеса за последние три года работы компании, что и автоматизированная система контроля возмещения НДС (АСК НДС-2), которую использует ФНС для выявления схем уклонения от уплаты налогов.

UR-LI проверяет отчетность по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и другим сборам. В результате формируется отчет с указанием вероятности назначения камеральной или выездной проверки, а также наличие признаков незаконного дробления бизнеса. Кроме того, система автоматически проверяет каждого контрагента компании на надежность и анализирует сделки на предмет того, есть ли у ФНС основания заподозрить их фиктивность. Дополнительная функция расчета возможной суммы налоговых доначислений и штрафов при загрузке оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) уже успешно проходит стадию бета-тестирования.

«Наш сервис для предприятий малого и среднего бизнеса, которые работают легально и не реализуют целенаправленно серые схемы. Но отсутствие прямого намерения вовсе не страхует бизнес от нарушений налогового законодательства. Используя сервис UR-LI, предприниматели могут выявить подобные риски и вовремя их устранить. И, таким образом, избежать дополнительных проверок со стороны налоговых органов, доначислений, штрафов и других серьезных последствий», – сказал Валерий Маюшкин, основатель компании «ЮР-ЛИ».

В основе работы сервиса лежит уникальный запатентованный программный алгоритм, анализирующий 16 типов данных: система налогообложения, оборот компании, объем активов, расходы компании, объем налоговых отчислений, проверка компаний по инн «вокруг» проверяемой компании, численность сотрудников, надежность контактных данных (юридический адрес, телефон и пр.), оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ), обороты по каждой сделке (из ОСВ), соотношение начислений к отражениям затрат по каждой сделке (из ОСВ), надежность компании, участвующей в конкретной сделке, вероятность повышенного внимания со стороны налоговых органов, а также признаки дробления бизнеса, объем возможных налоговых доначислений и объем возможных штрафов.

В настоящий момент доступ к сервису предпринимателям предоставляется бесплатно. Но впоследствии планируется платная подписка.