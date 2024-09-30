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В Сеченовском университете создадут первую в России прогностическую систему для повышения эффективности разработки инновационных отечественных лекарств

Первую в России систему раннего сканирования горизонтов (РСГ), которая поможет ускорить вывод на рынок инновационных российских лекарств для лечения социально-значимых заболеваний, предложили создать эксперты Сеченовского университета. С такой инициативой 23 сентября 2024 г. в Государственной Думе на парламентских слушаниях, посвященных проблемам лекарственного обеспечения, выступил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ Вадим Тарасов. Национальная система РСГ, основанная на использовании современных технологических платформ, таких как искусственный интеллект и анализ больших данных, позволит улучшить мониторинг новых технологий внутри страны и в мире и своевременно выводить их на рынок. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Одна из ключевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным для развития России - достижение технологического лидерства в критически значимых областях, к которым относится отечественная фармацевтика, отметил Вадим Тарасов. По данным за 2023 г., объем рынка лекарственных препаратов составил 2,54 трлн руб., из которых около 800 млрд руб. – оригинальные импортные препараты и лишь 80 млрд руб. – отечественные.

«В условиях быстрого технологического развития, чтобы оперативно и эффективно обеспечивать население нашей страны лекарствами и внедрять инновации в систему здравоохранения, мы обязаны не только реагировать на текущие вызовы, но и предвидеть будущие изменения. Один из ключевых инструментов для достижения этой цели - система раннего сканирования горизонтов (РСГ). Это не просто методология выявления новых медицинских технологий и препаратов. Это стратегический подход, который позволяет систематически анализировать будущие инновации и прогнозировать их влияние на систему здравоохранения, а также моделировать демографические и эпидемиологические тренды с возможностью оценки влияния новых технологий на показатели здоровья населения. Внедрение РСГ помогает своевременно оценить потенциальные риски и преимущества, будущие тренды и потребности, что дает возможность принимать взвешенные решения об инвестициях в разработку лекарственных препаратов и внедрять передовые технологии для улучшения здоровья людей», - сказал Вадим Тарасов.

Вадим Тарасов также подчеркнул, что для эффективного выполнения задач раннего сканирования горизонтов необходимо использовать современные технологические платформы, такие как искусственный интеллект и большие данные. Эти инструменты значительно повышают точность прогнозов и позволяют быстрее обрабатывать огромные массивы данных, что особенно важно в условиях стремительного технологического прогресса. Основными пользователями системы РСГ станут Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки, научные институты, медицинские организации, фармацевтические компании.

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По словам эксперта, системы РСГ уже активно используют в зарубежных странах, важные шаги в этом направлении сделаны и в нашей стране. Например, в Сеченовском университете создали обсерваторию раннего сканирования горизонтов и совместно с Высшей школой экономики реализуют проект по выявлению наиболее прорывных технологий для онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и патологий репродуктивной системы. В рамках проекта обсерватория будет оценивать влияние этих технологий на показатели здоровья населения, что поможет строить более эффективную стратегию по внедрению инноваций.

«Мы предлагаем поддержать инициативу по развитию системы раннего сканирования горизонтов на базе существующей в Сеченовском Университете обсерватории раннего сканирования горизонтов, в тесном сотрудничестве с Минздравом, Минпромторгом и Минобрнауки. Это станет ключевым шагом к тому, чтобы наша страна не только обеспечила своих граждан лучшими лекарственными препаратами, но и стала лидером на международном рынке медицинских технологий», – отметил Вадим Тарасов.

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