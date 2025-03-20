Завершена оцифровка уникальных книг в старейшей детской библиотеке Санкт-Петербурга

В ходе проекта оцифровано 95 книг Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Среди оцифрованных изданий особую ценность представляет, например, книга Ершова «Конек-Горбунок» 1941 г. с иллюстрациями знаменитого художника Юрия Васнецова. Это издание не только является классикой детской литературы, но и представляет собой важный культурный артефакт, который теперь будет доступен для изучения в цифровом формате.

Оцифровка проводилась на профессиональных книжных сканерах «Элар», что обеспечило высокое качество изображений и точное воспроизведение всех деталей оригиналов. Оцифрованные книги будут размещены в электронной библиотеке на сайте учреждения, а также будут экспонироваться на тематических выставках в интерактивной витрине, что позволит широкой аудитории ознакомиться с уникальным фондом детских книг.

«Работа по оцифровке в библиотеке ведется более 15 лет, и за это время было оцифровано множество ценных изданий, что способствует сохранению культурного наследия и доступности информации для будущих поколений», – отметила Ольга Филиппова, заведующая отделом хранения фонда.

Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А. С. Пушкина является старейшей детской библиотекой в городе и обладает уникальным фондом детских книг, являясь важным центром для исследователей и любителей детской литературы.

В библиотеке на протяжении многих лет отмечают высокое качество и скорость оцифровки на профессиональных отечественных сканерах «Элар». Компания продолжает развивать свои технологии в области оцифровки, способствуя созданию доступных электронных ресурсов для библиотек по всей России.