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При строительстве синхротрона СКИФ под Новосибирском использовалась российская технология лазерного сканирования зданий

Научно-исследовательский комплекс «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области стал одной из площадок для применения методики лазерного сканирования, разработанной российским строительным вузом - Московским государственным строительным университетом (НИУ МГСУ). Эта технология позволяет с высокой точностью выявлять деформации конструкций, отклонения от нормативных требований и потенциальные строительные дефекты. Об этом CNews сообщили представители НИУ МГСУ.

Лазерное сканирование обеспечивает формирование детализированного облака точек, создавая цифровую модель объекта. Облако точек содержит информацию о пространственном положении и геометрических параметров всего объекта в целом и с любой требуемой детализацией, а не отдельных участков, как в случае применения традиционной геодезической съемки.

Это позволяет проводить комплексный контроль на всех этапах строительства, минимизировать риск ошибок и ускорить процесс обследования, что особенно важно для сложных инженерных сооружений, таких как СКИФ.

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Цифровизация

Разработка методики осуществлена лабораторией лазерного сканирования Института научно-технического сопровождения строительства (ИНТСС) НИУ МГСУ в рамках государственной программы «Приоритет-2030». Методика уже применяется на промышленных объектах и высотных зданиях.

Методика лазерного сканирования расширяет возможности технического обследования и мониторинга зданий и сооружений. С его помощью можно выявлять строительные дефекты на ранних стадиях и оперативно их устранять, что, в свою очередь, повышает безопасность объектов во время их эксплуатации.

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