Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Периодические издания Сахалина оцифруют на «ЭларСкан»

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке ведут оцифровку фондов на новом планетарном сканере «ЭларСкан А2-800РА». В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке («СахОУНБ») активно ведутся работы по оцифровке краеведческих документов (книг и периодических изданий). Доступ к оцифрованным изданиям представлен в двух электронных библиотеках «СахОУНБ»: это «Сахалин и Курилы – острова утренней зари», где размещены оцифрованные периодические издания, а также «Публичная электронная библиотека», которая предоставляет читателям доступ к оцифрованным копиям краеведческих книг. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«На новом отечественном оборудовании планируется сканировать периодические издания формата А2, книжные краеведческие издания, а также отдельные экземпляры редкого фонда, — сказала заведующая сектором оцифровки Анна Балова. — В планах библиотеки переводить в электронный вид около 100 изданий в год». На данный момент, например, ведется работа с НЭБ по оцифровке книжного памятника «Сын отечества: исторический и политический журнал». Цифровые копии будут также использоваться для создания архивных мастер-копий.

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore
Цифровизация

В библиотеке отмечают, что сканер линейки «ЭларСкан» был выбран по совокупности важных характеристик, — это и возможность безопасно сканировать редкий фонд, и высокое разрешение получаемых изображений, а также поддержка специалистов «Элар» на различных этапах.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

В России создадут реестр решений искусственного интеллекта для строительной отрасли

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: