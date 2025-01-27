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Разработанная Sitronics Group система для оцифровки документов внесена в реестр Минцифры РФ

Разработанная Sitronics Group система для оцифровки документов внесена в реестр Минцифры РФ. Система распознает 99% символов документов и автоматизирует внесение отсканированных данных в нужные формы и базы для обработки, тем самым заменяя ручной труд оператора, принимающего эти данные.

Система для оцифровки и сканирования представляет собой аналитический программный комплекс обработки и распознавания информации, содержащейся в заполняемых полях гражданских документов установленного образца. Она автоматически преобразует считанный со страниц документа машинописный текст и сохраняет их в документ. Компьютерная программа является составной частью программно-аппаратного комплекса и поставляется в комплексе с терминалом – сканером документов.

Система автоматизирует внесение данных документов в информационные базы данных организаций, затрачивая на распознавание символов и знаков до 0,3 секунды – это ускоряет процесс клиентского обслуживания в три раза.

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«Решение значительно повышает эффективность и скорость обработки документов. Вместо ручного ввода или многоступенчатой обработки, цифровой сканер выполняет все эти задачи автоматически. Высокая точность распознавания снижает риск человеческой ошибки, связанной с ручным вводом и обработкой больших объемов данных. Это актуально для банковской, страховой и транспортной сфер», – сказал вице-президент по аппаратным решениям Sitronics Group Александр Трохин.

В реестр российского ПО Минцифры РФ система внесена под номером №25657.

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