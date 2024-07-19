Калининская АЭС полностью оцифровала архив технической документации с применением российских технологий ИИ

Калининская атомная электростанция (филиал «Росэнергоатома») перевела в электронный формат технический архив, который включает в себя всю проектную, рабочую и исполнительную документацию. Данные загружены в автоматизированную систему управления технической документацией (АСУТД) и доступны сотрудникам предприятия для ещё более эффективного и безопасного управления операционными процессами. Объём оцифрованных данных составил 7 терабайт или 4 млн листов технической документации в формате А4. Оцифровку провели на базе отечественной ИИ-платформы Beorg Smart Vision, разработанной компанией «Биорг», резидентом «Сколково».

«Главная задача такого инструмента как электронный архив – консолидировать в едином хранилище данные и компетенции, полученные на всех этапах жизненного цикла атомной станции. А также обеспечить к этим данным быстрый доступ прямо с рабочих мест сотрудников. Например, к подобной информации строго обязательно обращаются при проведении любых ремонтных и модернизационных работ. Вместе с другими мерами автоматизации и контроля электронный архив позволяет достичь ещё более высокого уровня безопасности эксплуатации АЭС», – сказал заместитель главного инженера Калининской АЭС Сергей Молотов.

Проект по оцифровке технических документов и сформированный цифровой архив – часть стратегии «Шаблон эксплуатации АЭС» по обеспечению лучших практик безаварийной эксплуатации атомных станций в России и в мире.

Распознавание и контроль качества оцифрованных технических документов, в том числе рукописных форм и чертежей, провели на базе отечественной цифровой платформы Beorg Smart Vision. Решение объединяет в себе ИИ-модуль для распознавания и краудсорсинговый модуль для разметки и верификации данных, что позволяет гарантировать качество оцифрованных данных выше 99%.

«Почти 50% документации мы обработали с помощью ИИ-системы распознавания и контроля качества. Распознавать пришлось в том числе чертежи, штампы и печати. Ветхие документы, выполненные на кальках, оцифровали вручную, применяя уникальные компетенции компании по работе с таким видом документации. Каждый отсканированный чертёж получил индексный файл с детальной информацией о том, что это за документ, когда он был изготовлен и с какими другими документами связан. Сотруднику достаточно ввести простой запрос, чтобы получить все необходимые данные для решения текущей задачи. При этом не надо обращаться в физический архив, затрачивая на эту операцию по нескольку часов», — сказал Илья Веригин, директор «Биорг» по работе с органами государственной власти.

Спикер отмечает, что машиночитаемая информация и развитие технологий искусственного интеллекта – основные факторы для перехода к управлению развитием на основе данных, формирования производственно-технологических процессов и их эффективного менеджмента. О важности оцифровки конструкторской и технологической документации 26 июня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

Основываясь на передовом опыте цифровизации, специалисты «Росэнергоатом» самостоятельно разрабатывают, а также применяют для нужд корпорации уже существующие на отечественном рынке решения, в том числе на базе ИИ.