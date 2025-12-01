Разработка столичного производителя помогла впервые оцифровать документ о начале строительства Московского метро

Корпорация «Элар» оцифровала для системы Росархива УИАД (удаленного использования архивных документов) постановление «О строительстве Московского метрополитена», принятое 20 марта 1933 г. В нем утверждена схема метро, указаны сроки, бюджеты и технологии строительства. Документ впервые представлен в электронном виде и будет доступен через интернет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Московское метро – это не просто транспортная система, а символ инженерной мысли и технологического прогресса столицы. Метрополитен, который в этом году отмечает свое 90-летие, бьет рекорды по темпам развития. С 2011 г. сеть выросла в 1,7 раза, общая протяженность путей превысила 560 километров, а количество станций достигло 306 с учетом МЦК. В юбилейный для метро год столичное предприятие завершило оцифровку постановления «О строительстве Московского метрополитена» 1933 г. В документе определялись схемы линий, сроки и бюджеты строительства. Теперь этот исторический артефакт впервые доступен в онлайн-формате через систему УИАД Росархива. Каждый желающий может детально его изучить», – сказал Максим Ликсутов.

Для поиска информации необходимо задать запрос по названию архива, фонда, описи или дела, а также по аннотациям и ключевым словам. В базе уже доступно более 67 тыс. фондов, 106 тыс. описей и 23,8 млн заголовков архивных дел.

«Вся работа – от сканирования и постобработки до распознавания текста и публикации постановления – выполнена усилиями и на базе собственных разработок столичного производителя планетарных сканеров и программных платформ «Элар». Документ вошел в Государственную информационную систему удаленного использования архивных документов (ГИС УИАД) – единую цифровую точку доступа, где уже объединены электронные описи 13 федеральных архивов», – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Система включает в себя документы Государственного архива России, Российского государственного архива экономики, Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного архива литературы и искусства и других крупнейших хранилищ страны.

«Сегодня документы о строительстве московского метро и миллионы других архивных дел стали доступны онлайн благодаря ГИС УИАД. Главная идея проекта – объединить ресурсы архивов и сделать их доступными каждому, кто интересуется историей, родословной или исследовательской работой. Поиск и просмотр каталогов доступны бесплатно и без регистрации, а для исследователей предусмотрен удаленный доступ к электронным копиям с возможностью расширенного поиска и заказа документов онлайн», – отметила директор Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Марина Малютина.

ГИС УИАД (Государственная информационная система удаленного использования архивных документов) разработана московской компанией «Элар» по заказу Федерального архивного агентства. Корпорация более 30 лет работает на рынке систем управления информацией и первой в России ввела понятие «Электронный архив». Сегодня в ее портфеле – сотни проектов корпоративного уровня, а также собственные продукты – от программных платформ и специализированных сканеров до роботизированных архивных накопителей. Решения обеспечивают полный цикл цифровой трансформации.