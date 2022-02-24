Выпуск электронной поставки «1С:УНФ» 8. Управление предприятием общепита для обучения в ВУЗах и средних учебных заведениях

Компания «1С» совместно с компанией «1С-Рарус» выпустили электронную поставку отраслевого решения «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита» для обучения в высших и средних учебных заведениях. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита» выпускается в рамках решения одной из приоритетных задач — цифровизации системы образования. С этой целью выпускаются электронные поставки отраслевых решений для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Функциональные возможности

• Актуальная версия отраслевого решения для автоматизации управления и учета в независимых и сетевых предприятиях общественного питания различных форматов и концепций.

• Управление ресторанным бизнесом в одной программе — продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплата, отчетность и CRM.

• Включенное в комплект поставки решение можно использовать в многопользовательском режиме во время проведения учебных занятий при наличии платформы «1С:Предприятие 8».

Электронные поставки отраслевых решений для высших и средних учебных заведений системы программ «1С:Предприятие 8» продаются образовательным организациям высшего и среднего специального образования, имеющим актуальный договор о сотрудничестве с образовательной организацией общего и профессионального образования, и которые приобрели продукт «1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях».

О группе компаний «1С-Рарус»

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.