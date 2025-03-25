«1С-Рарус» адаптировал «Альфа-Авто» для операционной аренды ExpoMobility

«1С-Рарус» перевел компанию ExpoMobility на «Альфа-Авто Корп». Система позволила компании улучшить взаимодействие с клиентами и поставщиками. Упрощен контроль рабочих процессов. В результате автоматизации на 50% сокращены трудозатраты на формирование документов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Экспомобилити» (ExpoMobility) — участник российского рынка операционной аренды автомобилей, работающий с 2004 г. Услугами компании пользуются клиенты в 250 городах России, в Казахстане и Белоруссии.

Глубоко понимать специфику работы каждого заказчика и управлять взаимодействием с ними ExpoMobility помогает специализированный софт. Переход на «Альфа-Авто: Автосалон+автосервис+Автозапчасти Корп, ред. 6» был продиктован соображениями технологической независимости. Требовалось надежное и масштабируемое решение для управления растущим объемом данных.

В связи с грядущим отключением зарубежной системы команда «1С-Рарус» запустила MVP-версию «Альфа-Авто Корп». В процессе дальнейшей эксплуатации совместная с заказчиком проектная команда пересмотрела и улучшила отражение в системе основных бизнес-процессов.

Результаты перевода ExpoMobility на «Альфа-Авто»

Разработано семь новых подсистем для управления уникальными бизнес-процессами ExpoMobility: «Взаиморасчеты» – автоматизирован исходящий биллинг с клиентами и взаиморасчеты с поставщиками. Трудозатраты на формирование документов сокращены на 50%; «Контракты» – ведется управление контрактами на протяжении жизненного цикла аренды автомобилей: от расчета стоимости аренды автомобилей до закрытия контрактов; «Согласования» – поставщики или пользователи ExpoMobility могут просматривать/корректировать документы по ремонту и обслуживанию автомобилей. На их основе формируются счета клиентам для возмещения расходов; «Прайсинг» – реализована система хранения больших таблиц-матриц ремонта, учета оборудования и шин, множества тарифных сеток, влияющих на расчет аренды, а также показателей маржи и инфляции; «Страхование и кузовной ремонт» – благодаря настроенному обмену увеличены скорость и удобство взаимодействия ExpoMobility и страховых компаний по страховым случаям; «Логистические операции» – создан механизм выдачи клиентам карт для оплаты ГСМ. Ежемесячный отчет поставщика топлива автоматически загружается в систему и транзакции распределяются между клиентами для оплаты; «Дилер» – поставщики подключаются через портал ExpoMobility и оформляют документы в «Альфа-Авто». Реализованы обмен сообщениями и статусы согласования ремонта между дилером и компанией.

На портале в интерактивном режиме отображается состояние сервисов, входящих в клиентский пакет. Это позволяет оперативно получать значимую информацию и контролировать рабочие процессы.

Настроен обмен данными с системой регламентированного учета (в соответствии с законодательством страны эксплуатации системы) и системой согласования финансовых документов.

В системе организовано 200 рабочих мест для сотрудников и 300 – для внешних пользователей.

За 2024 г. в «Альфа-Авто» оформлено и обработано: более 20 тыс. контрактов; более 14,5 тыс. счетов для клиентов и поставщиков; более 392,5 тыс. документов по ремонту и обслуживанию.

Сергей Алексеев, руководитель проектного отдела, ООО «Экспомобилити»: «Перед нами стояла амбициозная задача в сжатые сроки локализовать ключевые бизнес-процессы компании при переходе с импортного ПО на отечественную программу. С помощью коллег из "1С-Рарус" нам удалось сделать это бесшовно и незаметно для наших партнеров и контрагентов. Вместе с "1С-Рарус" мы продолжаем развивать систему. Налажена схема совместной разработки, благодаря которой поддерживается единство архитектурного решения. Бизнес-пользователи получают требуемые доработки в рамках регулярных релизов. В прошлом году система была адаптирована для трех наших подразделений. Реализованы и учтены особенности регионального законодательства, ведения учета обособленного подразделения и правила расчетов в локальных валютах. В настоящее время наши усилия направлены на запуск системы в подразделении ExpoMobility в Республике Беларусь».