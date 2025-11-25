«1С-Рарус» перевела поставщика техники Man на «Альфа-Авто»

«1С-Рарус» внедрила в МТБР отраслевую систему собственной разработки на платформе «1С». Благодаря «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти» ускорена обработка заказов и налажено более эффективное взаимодействие с дилерами и контрагентами, что повысило качество услуг компании.

МТБР — с 1999 г. и до недавнего времени – дочерняя компания в России немецкого концерна Man Truck & Bus SE. Два филиала расположены в Подольске и Санкт-Петербурге, партнерская региональная сеть насчитывает свыше 60 станций.

МТБР занимается поставками и сервисной поддержкой грузовиков и автобусов Man с пробегом, техники других европейских и китайских брендов. Компания также специализируется на продаже прицепной техники, полного ассортимента оригинальных и альтернативных запчастей к грузовикам и автобусам, сервисных контрактов, внедрении телематических решений для бизнеса клиентов, обучении водителей и сотрудников СТО.

Несколько лет назад «1С-Рарус» автоматизировала одно из ключевых направлений компании — отдел запасных частей. После внедрения отраслевого решения разработки «1С-Рарус» компания оптимизировала процессы продаж оригинальных запчастей и улучшила оборачиваемость складских запасов.

В рамках стратегии импортозамещения стартовал совместный с «1С-Рарус» проект перевода регламентированного учета с зарубежной ERP-системы на «1С:Бухгалтерия Корп». Параллельно продолжили внедрение «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред. 6» для автоматизации процессов: обслуживание и ремонт техники в собственных технических центрах; учет затрат по гарантии и сервисным контрактам; дистрибьюция запасных частей; взаимодействие со складским оператором на аутсорсинге.

По итогам внедрения «Альфа-Авто» была создана единая система финансовой отчетности и организован корректный учет себестоимости товаров за счет доработанной интеграции между «Альфа-Авто» и «1С:Бухгалтерия». Оперативное отражение расчетов обеспечено за счет синхронизации данных по платежам.

В новой системе внедрены удобные инструменты для формирования отчетов, ценообразования, резервирования товаров, исключения маркированных позиций из оборота, предоставления скидок, учета замен запчастей и заполнения таможенных деклараций.

Внедрен электронный документооборот с дилерами и контрагентами для учета гарантийных заказ-нарядов и сервисных контрактов, включая компенсацию затрат и выставление рекламаций. Сокращено время обработки документации, вырос уровень взаимодействия с партнерами.

Ускорены логистические процессы и обеспечено прозрачное управление запасами благодаря настройке двухстороннего обмена данными с внешним складским оператором.

Выросла эффективность работы отдела продаж за счет автоматической оценки работы менеджеров и объективного расчета премий. Упрощен контроль за выполнением планов, а блокировка продаж при задолженности клиентов помогла снизить дебиторские риски и сократить неплатежи.

Константин Акимов, ведущий бизнес-контролер МТБР, сказал: «Продажи, сервис, склад и бухгалтерия — все взаимодействуют через единую систему «1С». Для быстрой адаптации персонала коллеги из «1С-Рарус» провели выездное обучение в нашем головном офисе и филиалах – это помогло сотрудникам быстрее освоить новые инструменты. Разработчики продолжают сопровождать систему, достраивая и корректируя систему под изменения законодательства и наши появляющиеся бизнес-требования».