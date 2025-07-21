«1С-Рарус: Управление отелем»: выпущены новые модули для СПА и распознавания паспорта

«1С-Рарус» выпустил два новых модуля «1С-Рарус:Управление отелем». Модуль «СПА» предназначен для автоматизации оказания косметических и оздоровительных услуг. Ускорять процесс заселения гостей помогает новый модуль «Распознавание паспорта». В связи с расширением возможностей введены новые цены на модули и лицензии отраслевого решения. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Модуль «СПА» позволяет автоматизировать работу косметических и оздоровительных услуг: управлять расписанием процедур, вести запись гостей, планировать график работы специалистов и кабинетов, контролировать использование ресурсов и материалов. Внедрение модуля способствует повышению уровня сервиса и увеличению загрузки спа-зон.

Модуль «Распознавание паспорта» предназначен для ускорения процесса заселения гостей. Искусственный интеллект помогает сканировать и автоматически распознавать реквизиты документов, удостоверяющих личность, – паспорта России и других государств, свидетельство о рождении и т.д. Это сокращает время регистрации, снижает риск ошибок и повышает комфорт при заезде. Модуль также позволяет распознавать бланки или документы фиксированной структуры (после разметки данного вида документов).

Новые возможности дополняют уже доступный функционал, состоящий из шести модулей: подготовка данных для сервисов передачи сведений в ФМС — для передачи сведений о проживающих; хаускипинг— для автоматизации уборки и контроля состояния номеров; интеграция с внешними системами бронирования (Channel Manager); тарифицируемые зоны— для учета дополнительных платных зон (например, конференц-залов или спортзалов); путевки— для работы с лечебно-оздоровительными программами; раздельный учет госзаказа и коммерческой деятельности— актуально для санаториев и учреждений, работающих по смешанному финансированию.

«1С-Рарус» развивает модульный подход в части разработки решений для автоматизации гостиничного бизнеса: объекты размещения приобретают только необходимые блоки. Это позволяет оптимизировать затраты и не перегружать систему неиспользуемым функционалом. Систему можно масштабировать по мере роста бизнеса, добавляя новые модули без остановки текущих процессов.