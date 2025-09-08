«МТВ-Транс» вдвое ускорил процессы бюджетирования с «1С-Рарус:Финансовый менеджмент»

Транспортная компания «МТВ-Транс» (ООО «Регион-Экспресс») внедрила систему бюджетирования на базе «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Процессы подготовки финансовой отчетности ускорились в два раза. Экономия трудозатрат при формировании ежемесячных фактических бюджетов составляет 40 рабочих часов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус»

«МТВ-Транс» (ООО «Регион-Экспресс») — транспортная компания из Калуги. Компания перевозит грузы собственным и привлеченным транспортом, а также занимается экспедированием грузов. Собственный автосервис «МТВ-Транс» оказывает услуги технического обслуживания и ремонта.

С ростом бизнеса у транспортной компании возникла потребность модернизировать процессы бюджетирования. Для ведения регламентированного учета «МТВ-Транс» использует решение «1С:Бухгалтерия», однако до старта проекта сбор и консолидацию данных вели в электронных таблицах. Процесс бюджетирования отнимал много времени, не было возможности оперативно отслеживать текущее финансовое состояние компании.

Чтобы подобрать специализированный инструмент ведения финансового управленческого учета руководство «МТВ-Транс» обратилось в компанию «1С-Рарус». Эксперты рекомендовали «1С-Рарус:Финансовый менеджмент 3. Бюджетирование + Казначейство + МСФО» как наиболее оптимальное решение — гибкое в настройке и способное автоматически синхронизироваться с учетными системами компании.

После анализа первичных данных о финансовой структуре и текущих процессах бюджетирования, специалисты «1С-Рарус» провели онлайн-обучение для финансового департамента компании. На примере реальных данных - выбранных подразделений и статей расходов - настроили в системе автоматический сбор отчетности. Опираясь на пример сквозного процесса бюджетирования, специалисты «МТВ-Транс» самостоятельно масштабировали настройки на остальные подразделения и статьи.

Результаты внедрения «1С-Рарус:Финансовый менеджмент. Бюджетирование + Казначейство + МСФО»

Централизованная система обеспечивает подразделениям компании постоянный доступ к актуальным данным по состоянию бизнеса. Интеграция с «1С:Бухгалтерия 8» и автоматизация формирования бюджетов исключают потерю информации, данные становятся доступны сразу после проведения операций.

Трудозатраты сотрудников компании на сбор и внесение фактических данных для формирования бюджетов сокращены на 40 часов в месяц. Руководители получили возможность оперативно формировать бюджеты подразделений, значительно ускорилась консолидация мастер-бюджета.

Сроки формирования отчетности сократились в 2 раза: финансисты сводят данные за 1-2 дня вместо прежних 2-4 дней. Система предупреждает об отклонениях бюджета, позволяя быстро выявлять расхождения. Руководство компании оперативно получает достоверную финансовую аналитику для принятия решений.

Вера Владимировна Денисевич, финансовый директор «МТВ-Транс»: «С помощью специализированного решения “1С-Рарус” мы усилили контроль над движением денежных потоков. Сокращены риски кассовых разрывов. Система заранее прогнозирует потребность в средствах, предотвращая критические ситуации с ликвидностью. В ближайшее время вместе с “1С-Рарус” планируем внедрить готовые шаблоны отчетности, которые будут подгружать финансовые данные автоматически, что сделает процесс бюджетирования еще удобнее и быстрее».