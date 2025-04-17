«1С-Рарус» модернизировала управление производством в НПП «Авивак»

«1С-Рарус» модернизировала управление производством в НПП «Авивак». На базе «1С:Комплексная автоматизация» создана цифровая система управления производственными и финансовыми процессами ведущего российского производителя вакцин для птиц. Обеспечена готовность к обязательной маркировке ветеринарных препаратов. В 2 раза ускорилось формирование себестоимости, а оборачиваемость запасов выросла на 15%.

Научно-производственное предприятие «Авивак» производит более 60 наименований вакцин и диагностических тест-систем для птицеводства. Продукция компании используется у 35% птицефабрик России и экспортируется в страны СНГ и за рубеж.

С расширением производственных мощностей и ростом спроса на продукцию в компании возникла необходимость модернизации учетных и управленческих процессов. Дополнительным стимулом перехода на систему «1С» стало введение с 2026 г. обязательной маркировки ветеринарных препаратов.

Решением задачи занялась команда «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге. Совместно с руководством и специалистами предприятия выполнено обследование бизнес-процессов, по результатам которого выбрали «1С:Комплексная автоматизация». Программный продукт обеспечивает необходимый уровень управления и учета, детализацию себестоимости продукции, и дает возможность автоматизировать планирование и бюджетирование.

По итогам проекта ассортимент в базе сокращен в 3 раза: с 15 до 5 тыс. позиций благодаря нормализации справочников сырья, материалов и оборудования. Удалены дубли и добавлена группировка по видам номенклатуры, что упростило работу склада, отдела закупок и продаж.

На 15% выросла оборачиваемость складских запасов. Разработан и внедрен механизм сбора всех необеспеченных потребностей в закупках в единый документ «Сводная заявка». Процесс закупок стал прозрачным и управляемым, исключена необходимость согласования на бумаге и в электронной почте.

Появился инструмент для сокращения дебиторской задолженности. Переход от ручной обработки к автоматической группировке задолженности по дням просрочки помогает оперативно выявлять проблемные задолженности и повышает эффективность работы с клиентами.

Настроены различные виды отчетов под нужды конкретных пользователей: движение ТМЦ и затрат в производстве, отгрузка покупателям и комиссионерам, динамика продаж по группам и видам номенклатуры, складской учет запасов, стеллажная карта. При этом сохранен привычный интерфейс отчетных форм, что обеспечило удобство работы при переходе на новую систему.

Реализованы интеграции с системами регламентированного учета и расчета заработной платы: «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Это позволило создать единую систему управления процессами предприятия и уйти от ручной передачи информации между отделами.

Внедренная система обеспечивает готовность к обязательной маркировке ветеринарных препаратов с 2026 г. (согласно постановлению Правительства РФ №675 от 27 мая 2024 г.), позволяя автоматизировать формирование отчетности в ГИС мониторинга оборота товаров.

Елена Ткаченко, заместитель директора по финансам НПП «Авивак», сказала: «Исполнители проекта из "1С-Рарус" были частыми гостями на нашем предприятии в Ленинградской области. Погружение в производственные процессы помогло подогнать систему конкретно под наши потребности. Для нас провели 20 обучающих встреч, разобрали изменения и ответили на наши вопросы. Модернизированная система дает нам все необходимые цифры для финансового контроллинга. Оперативный контроль финансовых показателей помогает быстро реагировать на рыночные изменения. Заложена основа для перехода к обязательной маркировке ветпрепаратов в будущем году».