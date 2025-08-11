«1С-Рарус» модернизировал закупочную деятельность в «Уралэнергосбыт» .

«1С-Рарус» оптимизировал процессы закупок в «Уралэнергосбыт». Система «1С:Управление холдингом» адаптирована под требования 223-ФЗ и интегрирована с «1С:Документооборот». В результате проекта модернизированы и ускорены закупочные процедуры. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Уралэнергосбыт» выступает гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории магнитогорского энергоузла.

Ранее «1С-Рарус» реализовал проект по созданию в ООО «Уралэнергосбыт» системы бюджетного управления. Интеграция финансово-хозяйственных операций была выполнена на базе решения «1С:Управление холдингом».

В связи с переходом на учет по 223-ФЗ компании потребовалось оптимизировать закупочные процедуры и повысить точность учета. В 2023 г. развитие системы в части закупок поручили проверенной команде «1С-Рарус» в Челябинске.

Результаты проекта

Система «1С:Управление холдингом» адаптирована для автоматизации учета в соответствии с требованиями 223-ФЗ.Благодаря модернизации функционала системы улучшена точность данных и значительно сокращены временные затраты на ведение закупочных процедур.

Новые аналитические отчеты в модуле «Бюджетирование» позволили улучшить процессы планирования и контроля финансовых потоков. Бесшовная интеграция систем «1С:Управление холдингом» и «1С:Документооборот» обеспечила передачу информации и оптимизацию процессов согласования документации, что ускорило работу команды.

Анна Смирницкая, финансовый директор ООО «Уралэнергосбыт»: «Совместно с "1С-Рарус" мы продолжаем внедрять в нашей компании инновационные методы управления. Модернизация системы "1С:Управление холдингом" в части закупочных процедур позволила нам сократить время, затрачиваемое на выполнение административных задач, и повысить общую эффективность "Уралэнергосбыт"»