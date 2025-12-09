Сеть винотек «Вино и Виски» внедрила систему управления лояльностью на базе продукта «1С-Рарус»

В сети винотек «Вино и Виски» внедрена система управления лояльностью. Современные цифровые инструменты позволили улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить продажи. За полгода средний чек вырос на 30%. Об этом CNews сообщил представитель компании «1С-Рарус».

«Вино и Виски» — это сеть винотек компании «Вельд 21», российского импортера крепкого алкоголя.

Компания ставила цель увеличить прибыль за счет роста среднего чека и повышения повторных продаж. Чтобы добиться этого, нужно было изучить клиентов и историю их покупок.

Для взаимодействия с покупателями использовали дисконтную программу. Программу вели в товароучетной системе, и из-за этого ее возможности были сильно ограничены: не получалось собрать достаточно информации. В базе хранился минимальный набор данных и анализировать их приходилось вручную, что отнимало много времени; не было валидации контактов, из-за чего в клиентской базе встречались дубли и ошибки; не хватало дополнительных поощрений, без которых дисконтная программа плохо работает на возврат клиентов.

Чтобы собирать информацию о клиентах, повышать их лояльность и увеличивать продажи, в компании внедрили платформу «1С-Рарус: Система управления лояльностью».

Результаты проекта: на 30% увеличили средний чек. Многоуровневая программа мотивирует клиентов перейти на уровень выше за счет дополнительных покупок. К программе лояльности также добавили бонусы: ими можно оплатить товары, на которые скидки по карте лояльности не распространяются; повысили активность лояльной аудитории. Для постоянных клиентов формируют подборки со скидками, проводят закрытые распродажи, раздают промокоды и сертификаты; стали работать с оттоком. Клиентам, которые давно не были в винотеке, начисляют сгорающие бонусы. Как показывают отчеты, это эффективный инструмент, который мотивирует возвращаться за покупками; начали использовать дополнительные инструменты для привлечения клиентов. Чтобы посетители охотнее вступали в программу лояльности, им дарят промокод на первую покупку.

Елена Бородинова, маркетолог винотек «Вино и Виски», сказала: «Спустя полгода работы с платформой лояльности мы понимаем, что клиенты любят, а что — нет, какие факторы их мотивируют. Все это помогает нам развиваться: мы смогли увеличить средний чек на 30% и каждый месяц получаем 40% роста оборота по отношению к аналогичному периоду прошлого года».