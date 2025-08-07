Разделы

«1С-Рарус» запустил новую систему управления производством в «Лунское море»

«1С-Рарус» создал ERP-систему на предприятии пищевой промышленности в Нижнем Новгороде. На базе «1С:ERP» объединена работа структурных подразделений компании «Лунское море». В три раза сокращены трудозатраты при составлении планов производства, закупок, расчете себестоимости готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Текущая автоматизированная система предприятия не отвечала актуальным требованиям к обязательной маркировке продукции и интеграции с ГИС «Честный знак». Разрозненность программ для учета затрудняла планирование производства, закупок, а также расчет плановой себестоимости. Это создавало задержки в принятии управленческих решений, что в динамичной бизнес-среде могло привести к потере конкурентных преимуществ.

В целях модернизации системы управления руководство «Лунское море» обратилось в нижегородский офис «1С-Рарус». Эксперты компании предложили провести цифровую трансформацию предприятия на основе комплексного решения «:ERP Управление предприятием 2».

Ключевые результаты внедрения «1С:ERP»

Создан единый контур для учета и аналитики. На основе достоверной и надежной информации появилась возможность принимать взвешенные управленческие решения. Это повысило эффективность менеджмента компании.

Объединена работа структурных подразделений компании: отделов закупок, логистики, маркетинга, сетевых и региональных продаж, внешнеэкономической деятельности, производственного отдела, склада, бухгалтерии и администрации.

На 30% сокращены трудозатраты при составлении планов производства, закупок, расчета себестоимости готовой продукции. Система помогает учитывать наличие сырья и материалов, контролировать производство, выполнять сложные расчеты.

Выросла эффективность управления ресурсами. Факты хозяйственной деятельности предприятия однократно отражаются в системе. Списание материалов проходит оперативно, а не на следующей день, как было в предыдущей системе.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Обеспечен полный контроль учета незавершенного производства, производимой продукции, используемых материалов на различных этапах производственного процесса.

Улучшена прозрачность учета производственных операций. Этого удалось достичь благодаря разделению спецификаций готовой продукции на производственные этапы: производство полуфабрикатов и фасовка.

Обеспечено соответствие новой информационной системы требованиям обязательной маркировке продукции и интеграции с ГИС «Честный знак».

Рашид Айсин, директор управляющей организации ООО «УК «ИРН Инвест»: «Современная ERP-система позволила нам вывести управление предприятием на новый уровень эффективности. Мы уже видим значительные улучшения в планировании и контроле за производственных процессов. Впереди нас ждет автоматизация документооборота с бесшовной интеграцией с ERP-системой. Планируем продолжить расширять функционал системы управления в части детального планирования и CRM-технологий. Уверен, что это позволит нам поддерживать лидирующие позиции на рынке».

