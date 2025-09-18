«Авито Работа»: количество вакансий в робототехнике выросло на 15%

По данным «Авито Работы», количество вакансий для специалистов, специализирующихся на робототехнике, в первом полугодии 2025 г. выросло на 15% по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Изменилось и среднее зарплатное предложение — увеличилось на 13% и составило 90 442 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольшее число вакансий на платформе размещено для специалистов с опытом от одного года, на втором месте по востребованности – робототехники с опытом работы более пяти лет. Именно эта категория демонстрирует наибольшую динамику год к году: количество вакансий выросло за год на 65%. На втором месте по динамике числа вакансий – робототехники с опытом работы более года (+26%). На третьем месте – специалисты с опытом более трех лет (+10%).

Среднее зарплатное предложение для робототехников в зависимости от опыта работы 1 полугодие 2025/ 1 полугодие 2024

Чаще всего в вакансиях для робототехников встречаются следующие требования: наличие профильного (высшего технического либо среднего специального) образования, опыт работы в программах 3D-моделирования, таких как SolidWorks, AutoCAD, ArtCAM, MasterCAM, 3ds Max, «Компас-3D» и т.д. Также в требования входят чтение, создание, редактирование чертежей, схем, документации. Преимуществом для работодателей является погруженность в сферу производства – например, знание принципов литья или опыт в производстве листовых и профильных металлов.

В основном вакансии инженеров-робототехников встречаются в производстве и промышленности: чаще всего это сфера производства непродовольственных потребительских товаров, сфера производства промышленного оборудования и станков, а также металлургическая промышленности.

«Цифровая трансформация рынка продолжается, и компании все чаще и масштабнее используют ИИ-инструменты. Вырос спрос на специалистов, владеющих навыками ИИ: по данным Авито Работы, за период январь-август 2025 г. количество вакансий с требованием владения ИИ выросло на 65% относительно аналогичного периода прошлого года. От новых сотрудников также ожидаются навыки стратегического планирования – от разработки документации до реализации продукции, анализа причин возникновения дефектов и разработки мер по их устранению», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».