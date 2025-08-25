Разделы

«Яндекс Роботикс» разработал робота для облегчения процесса комплектации грузов на складе

«Яндекс Роботикс» представил прототип первого в России мобильного робота-комплектовщика, который берет на себя самые тяжелые этапы сборки товара на складе. Он выполняет до половины всех действий, которые нужны для комплектации груза перед отправкой в магазин — перемещается по складу, отбирает нужные коробки на палеты и отвозит их к зоне готовых заказов. Робот позволяет сотрудникам сосредоточиться на других задачах, например, по формированию заказов и отгрузке готовых палет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Комплектовщик полностью разработан в «Яндекс Роботикс»: в его основе — мобильная платформа от робота-инвентаризатора и манипулятор с вакуумным захватом. Робот имеет камеры с системой компьютерного зрения: они позволяют распознавать объекты, оценивать их глубину и положения.

Мобильный робот-комплектовщик работает в темпе человека и перемещается по складу под управлением платформы Yandex RMS, разработанной «Яндекс Роботикс». Система на основе задачи рассчитывает оптимальный маршрут и направляет робота к нужным стеллажам. Затем робот-комплектовщик при помощи манипулятора бережно поднимает коробки разного размера и укладывает их на палету по принципу «тетриса» — подбирая раскладку так, чтобы уместить максимум. В этом ему помогает искусственный интеллект. В будущем робот сможет сканировать штрихкоды и упаковывать палету для отправки в магазин.

robot700.jpg

Прототип мобильного робота-комплектовщика

Робот способен самостоятельно объезжать препятствия, безопасно взаимодействует с людьми и не требует перестройки склада и его процессов. Он позволит избавить от физически тяжелой работы сотрудников, которые за смену вручную могут перемещать, сканировать и обматывать в палеты до 10 тонн груза.

«Яндекс Роботикс» планирует до конца 2026 г. провести пилотные проекты на складах российских ритейлеров. В дальнейшем у таких роботов появится больше возможностей — они смогут обслуживать разные зоны склада и за смену обрабатывать объемы, сопоставимые с работой комплектовщика.

