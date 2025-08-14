Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Электроника
|

Optima Development запускает инновационную роботизированную систему клининга в премиальном жилом квартале «Прайм Парк»

Optima Development в стратегическом партнерстве с компанией «Робо» представили инновационную роботизированную систему клининга в премиальном жилом квартале «Прайм Парк». Это первый в России проект в сфере жилой недвижимости, где комплексные автономные технологии применяются в таком масштабе. Об этом CNews сообщили представители Optima Development.

Система уже успешно протестирована и внедрена в подземном трехуровневом паркинге, где роботы работают до 18 часов в сутки, с ювелирной точностью маневрируя между автомобилями и колоннами, обрабатывая каждый угол и стык. Это позволило увеличить эффективность уборки более чем на 60%, обеспечивая безупречную чистоту благодаря передовым системам компьютерного зрения и сенсорам. На открытых внутридворовых территориях квартала успешно прошел испытания вакуумный робот, демонстрирующий способность качественно справляться с уборкой круглый год — от сбора листвы летом до очистки дорожек от снега и наледи зимой.

«Благодаря такой высокой эффективности резиденты жилого квартала «Прайм Парк» получают совершенно новый уровень сервиса: от оперативной и безукоризненной уборки до круглосуточного контроля инженерных систем — все работает как слаженный умный механизм, где технологии берут на себя всю рутину, минимизирую человеческий фактор», — сказал генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Годовая экономия на клининговых услугах уже продемонстрировала свои успешные результаты, достигнув 1,7 млн руб. Это позволило перераспределить человеческие ресурсы на другие важные задачи: от персонализированного консьерж-сервиса до организации мероприятий для резидентов жилого квартала.

В ближайшем будущем планируется поэтапное расширение функционала роботов для уборки в зонах лобби, private-rooms, местах общего пользования, которые будут перемещаться между этажами с помощью лифтов. В перспективе – запуск специализированных дронов по уходу за фасадами высотных зданий, которые смогут обеспечить безупречный внешний вид в любое время года.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Российские компании внедряют КЭДО даже со штатом в 3 человека

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще