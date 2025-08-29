В Москве на фасаде жилого дома появился первый в России робот-мойщик окон

На западе Москвы, на фасаде жилого комплекса в Береговом проезде появился робот-мойщик окон. Это инновационная разработка, аналогов которой в России пока нет. Об этом CNews сообщили представители компании «Главстрой».

На текущий момент на объекте проводятся пуско-наладочные работы по настройке запуска на высоту чистящего элемента.

Робот-мойщик фасадов состоит из нескольких частей: двойного рельсового пути (Power Rail 3000EU), машинного блока на базе BMR3000 (Building Maintenance Robotics), который отвечает за движение по периметру здания, модуля зацепления, выполняющего очистку здания. Разработку, сборку и настройку системы выполняет российская компания ООО «Электропроф».

Процесс очистки фасада происходит следующим образом: машинный блок перемещается по рельсе занимая нужную позицию. Ориентируясь на программное обеспечение и направляющие, робот выпускает модуль с «лепестками». Он добирается до наивысшей точки, где распускает чистящие «лепестки», затем опускаясь вниз возвращается в исходное положение.

Проект, где появился робот реализует компания «Главстрой».

Уникальность разработки напрямую связана с архитектурой дома т.к. автоматизированное решение было принято включить в проект еще на этапе проектирования. Фасады жилого комплекса специально разработаны и изготовлены на собственном производстве. Они отличаются сложной V-образной геометрией, комбинацией стекла и анодированного алюминия. Поэтому их очистку было принято поручить роботу-мойщику.