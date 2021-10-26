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Райффайзенбанк: пандемия почти не оказала влияния на отказ россиян от платежей наличными

44% россиян отказались от наличных из-за появления смартфона с NFC или карты с кэшбэком, при этом пандемия почти не оказала влияния на эту тенденцию, показал опрос Райффайзенбанка. Главным критерием для перехода к безналичным платежам стало удобство и только во вторую очередь – вопросы гигиены и безопасности. Также важным фактором для россиян стала доступность большинства важных функций в мобильных приложениях банков – это позволило совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы.

Более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы, показало исследование Райффайзенбанка. Однако каждый десятый заявил, что больше не расплачивается наличными в повседневной жизни. Поводом перейти на безналичную оплату обычно становится появление смартфона с NFC или карты с кэшбэком – это стимулирует чаще оплачивать покупки безналичным способом.

Банкоматы используют для снятия и внесения наличных и почти перестали использовать для оплаты услуг, мобильной связи, проверки баланса счета или погашения кредита. Эти сервисы россияне получают в мобильном приложении своего банка.

«Отношение к банкоматам изменилось, и сейчас главный сервис в АТМ – это снятие и пополнение карты. При этом операции совершают реже, но суммы стали больше, поскольку наличные перестали быть инструментом для ежедневного управления финансами. Второй важный тренд – это переход значимых для клиента функций в мобильное приложение. Поэтому мы стремимся сделать максимально доступным и удобным именно снятие и пополнение карт. Это влияет и на интерфейс банкомата – важные функции доступны моментально, без лишних этапов или предложений ввести дополнительные данные», – отметил Артем Ядройцев, руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка.

Главным аргументом в пользу безналичных платежей для россиян стало удобство – об этом заявили 96% опрошенных. На втором месте в списке причин гигиена (37%), а на третьем безопасность (31%).

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