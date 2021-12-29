«Райффайзен банк»: каждый пятый предприниматель использует только мобильное приложение для управления бизнесом

Половина предпринимателей использует мобильное банковское приложение для решения ежедневных бизнес-задач, выяснили аналитики «Райффайзен банка». При этом каждый пятый владелец малого- или микробизнеса применяет только мобильное приложение, отдавая ему предпочтение перед десктопной версией онлайн-банка.

«Мобильное приложение дает доступ ко всем сервисам, которые нужны для управления бизнесом. Это открытие основных, дополнительных и специальных счетов, выпуск бизнес-карт, онлайн-бухгалтерия, формирование отчетности, выставление счетов и так далее. Недавно мы добавили возможность продлевать полномочия директоров и сотрудников также в мобильном приложении. Поэтому мы ожидаем, что тренд на переход клиентов мобильное приложение сохранится, и все больше предпринимателей будут использовать его как ежедневный инструмент для ключевых задач», – отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен бизнес онлайн».