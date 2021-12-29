Разделы

ПО Софт Бизнес Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Райффайзен банк»: каждый пятый предприниматель использует только мобильное приложение для управления бизнесом

Половина предпринимателей использует мобильное банковское приложение для решения ежедневных бизнес-задач, выяснили аналитики «Райффайзен банка». При этом каждый пятый владелец малого- или микробизнеса применяет только мобильное приложение, отдавая ему предпочтение перед десктопной версией онлайн-банка.

«Мобильное приложение дает доступ ко всем сервисам, которые нужны для управления бизнесом. Это открытие основных, дополнительных и специальных счетов, выпуск бизнес-карт, онлайн-бухгалтерия, формирование отчетности, выставление счетов и так далее. Недавно мы добавили возможность продлевать полномочия директоров и сотрудников также в мобильном приложении. Поэтому мы ожидаем, что тренд на переход клиентов мобильное приложение сохранится, и все больше предпринимателей будут использовать его как ежедневный инструмент для ключевых задач», – отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен бизнес онлайн».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейшая интернет-доставка еды в США заставляет программистов становиться курьерами. Программисты в ярости

Netflix превратится в телевизор и будет показывать «Спас» и «Первый канал»

Компании по всему миру атакует хитроумная программа с российским следом

Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro

Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

«Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022