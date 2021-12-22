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«Райффайзен банк» запустил новый портал для ипотечных партнеров

«Райффайзен банк» полностью обновил портал для ипотечных партнёров. Это сервис обмена документами с банком для риелторов, застройщиков, агентств недвижимости, ипотечных брокеров консультантов.

«Обновляя ипотечный портал, мы старались учесть все особенности и нюансы работы наших коллег, чтобы выход на сделку был удобным и быстрым, — сказал Антон Красильников, руководитель направления ипотечного кредитования «Райффайзен банка». — К партнерскому порталу легко подключиться и получить доступ к мгновенному оформлению кредитных предложений. Мы продолжим улучшать его и дальше, постепенно добавляя новые сервисы».

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