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Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) Autodoc.ru ― российского продавца автозапчастей. Оплату по СБП принимают более 150 магазинов сети в Москве и Московской области, а в ближайшее время она будет доступна у всех франчайзи компании в России – всего в более 400 магазинов. За первую неделю после запуска проекта оборот продаж по СБП составил более 500 тыс. руб., что говорит о высокой востребованности и комфорте сервиса оплаты по QR-коду.

Теперь для покупки автозапчасти клиентам Autodoc.ru достаточно отсканировать QR-код на кассе или на сайте, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату через СБП. На данный момент оплату через СБП поддерживают более 50 российских банков. Прием оплаты через СБП предполагает более выгодную комиссию за проведение платежей, а также моментальное круглосуточное зачисление средств на счет компании.

«В нашем бизнесе скорость обслуживания и комфорт – ключевые составляющие клиентского сервиса. Новый способ оплаты по QR-коду позволяет нам дать клиентам возможность производить расчеты быстро, легко и безопасно. Мы признательны команде Райффайзенбанка, которая не только раскрыла преимущества сервиса СБП, но и обеспечила поддержку на всех этапах интеграции», – отметил Владислав Соловьев, президент группы компаний Autodoc.ru.

Подключение компании к СБП заняло четыре дня, включая тестовую интеграцию. Такая скорость подключения была обусловлена наличием готовых API на стороне Райффайзенбанка, а также высоким профессионализмом ИТ-команды Autodoc.ru.

«Платежи через СБП предлагают выгодную альтернативу традиционным карточным транзакциям, и мы видим растущий интерес клиентов к этому сервису. Мы стремимся быть надежным партнером для передовых, ориентированных на технологичное и четкое обслуживание компаний. Успешная реализация проекта Autodoc показывает, что клиенты розничных сетей высоко ценят возможность быстрых и безопасных расчетов по QR-коду», – сказала Ольга Чильдинова, руководитель отдела продаж транзакционных продуктов Райффайзенбанка.

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