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Шведков Руслан
|28.04.2025
|Skyeng выстраивает процесс ежемесячного закрытия в Optimacros при поддержке Wave Solutions 1
|04.04.2019
|«Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group 1
Шведков Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Thoma Bravo - Anaplan 69 1
|Prophix Software 12 1
|Корус Консалтинг ГК 1244 1
|Microsoft Office 3801 1
|Microsoft Office Excel 1217 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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