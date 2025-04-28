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Шведков Руслан



28.04.2025 Skyeng выстраивает процесс ежемесячного закрытия в Optimacros при поддержке Wave Solutions 1
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шведков Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Thoma Bravo - Anaplan 69 1
Prophix Software 12 1
Корус Консалтинг ГК 1244 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6795 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31590 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 563 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1881 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48948 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 713 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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