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Терн ГК Ksema Ксема

Терн ГК - Ksema - Ксема

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.02.2009 Пользователи Prophix for SQL Server получили доступ к приложениям SharePoint 1
18.08.2008 «Собинбанк» внедрил систему оценки кредитных рисков на базе KXEN 1
13.08.2008 Национальный банк «Траст» внедрил скоринговый комплекс KXEN 1
15.08.2007 Ehrmann: визуальный анализ продаж с помощью Advizor 1
11.07.2006 Softline стала поставщиком Kxen 1
26.07.2004 "Лефко-банк" внедрил RS-Loans V.6 для потребительского экспресс-кредитования 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Терн ГК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP KXEN 14 4
Prophix Software 13 1
Microsoft Corporation 25685 1
Softline - Софтлайн 3672 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 710 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Лефко-Банк 4 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6337 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 392 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6330 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2007 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 988 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12066 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3753 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 471 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 237 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1506 1
Мухин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 4
Беларусь - Белоруссия 6247 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Казахстан - Республика 5995 1
Украина 7903 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 3
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 451 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2290 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6105 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
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