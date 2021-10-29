«Магнит» протестирует фудпринтер из «Сколково»

Фонд «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ) и розничная сеть «Магнит» подвели итоги третьего акселератора MGNTech. В числе семи лидеров оказались проект по пищевому 3D-принтингу, беспилотный вендинговый аппарат, система автоматического подсчета и анализа пешеходного трафика. Победители получат профессиональную менторскую поддержку и доступ к ресурсам и экспертизе «Магнита» и «Сколково».

В третий акселератор MGNTech стартапы из 12 стран подали 281 заявку по трем направлениям: эксплуатация и строительство магазинов (17%), маркетинг и BigData (52%), специальная номинация «Удиви «Магнит» (31%). По итогам заочного отбора в полуфинал прошло 14 проектов.

На демо-дне жюри конкурса отобрало для участия в акселераторе MGNTech семь проектов, три из которых являются резидентами «Сколково»: Neurocam Supervisor – система автоматического подсчета и анализа пешеходного трафика. Используется при подборе помещений для новых магазинов. Способна подсчитывать количество людей с разбивкой по часам, определять пол и возраст, а также распознавать, сколько из них регулярно проходят мимо объекта; «Вербекс» – голосовое управление в мобильных приложениях, основанное на «высокочастотной» фразе; 3D Bioprinting Solutions – 3D-печать пищевых продуктов. Позволяет производить экологичные, полезные и вкусные продукты для массового потребления. Печать осуществляется пищевыми пастами из сменных капсул. Один из вариантов рецептуры – растительный кальмар из пасты с гороховым белком со вкусом морепродуктов и содержанием микроэлементов идентичным натуральному кальмару. Несмотря на вкусовую схожесть, его можно употреблять людям с аллергией на морепродукты; рекуперация тепла от центральной холодильной машины с помощью воды для оптимизации коммунальных затрат; «Унихимтек» – потолочные климатические панели для кондиционирования и отопления магазинов. Обеспечивают более безопасное для здоровья кондиционирование за счет отсутствия конденсата, являющегося причиной образования бактерий. Использование низкопотенциального тепла позволяет в среднем на 20-30% сократить энергозатраты; Builddocs – облачный сервис цифровой документации. Система дает реальную информацию об объектах, позволяет ускорить их ввод в эксплуатацию и получение закрывающих документов в два раза; IQ BUS – беспилотный вендинговый аппарат. Способен маневрировать в зависимости от задачи и обстановки, распознавать препятствия и пешеходов, взаимодействовать с другими участниками движения, останавливаться как в обозначенных местах, так и по требованию. «Магнит» планирует протестировать снековый беспилотный аппарат, предлагающий покупателям собственные торговые марки компании. Также возможна установка холодильного оборудования, кофемашины и пр.

Евгений Джамалов, директор по инновациям сети «Магнит», сказал: «В рамках третьего акселератора мы сделали упор на поиске инноваций по двум ключевым для нас направлениям – строительство магазинов и маркетинг, но решили посмотреть и на креативные решения в рамках номинации «Удиви «Магнит». По итогам сбора заявок мы видим, что в тренде по-прежнему остаются системы прогнозирования, цифровизация различных бизнес-процессов, а также проекты дистанционного управления проектами. Отмечу и интересную тенденцию, которая еще вчера казалась достаточно футуристичной, – развитие 3D-технологий в кулинарии. Мы уверены, что пилотирование данных проектов добавит нам дополнительные конкурентные преимущества и создаст новый покупательский опыт».

У победителей акселератора будет доступ к ресурсам и экспертизе «Магнита», а также профессиональная менторская поддержка со стороны «Сколково» и розничной сети.

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Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково»: «В третьем наборе акселератора MGNTech нам удалось не только расширить географию участия – заявки поступили из 12 стран, а в полуфинал прошла команда из Барселоны – но и найти новые, еще не реализованные партнером идеи. Речь, в частности о еде, напечатанной на 3D-принтере, беспилотных магазинах и необычных продуктах питания. Кроме того, в 2021 г. совместно с «Магнитом» мы провели исследование трендов рынка и «слабых» сигналов. База новых идей должна стать подспорьем для создания центра разработки собственных инноваций розничной сети на территории инновационного центра «Сколково», который активно начнем развивать в 2022 г.».

В феврале 2020 г. фонд «Сколково» и компания «Магнит» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает работу с инновационными технологиями и решениями для цифровизации бизнеса, а также открытие цифрового офиса «Магнита» в БЦ «Амальтея» в инновационном центре «Сколково».