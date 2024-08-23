Фармацевтическая компания «Р-Фарм» управляет отпусками в Directum HR Pro

Более 4 тыс. сотрудников «Р-Фарм» планируют и оформляют отпуска в электронном формате через личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Работа с документами, договорами и совещаниями уже была организована в компании на базе решений Directum, но кадровые процессы до 2023 г. оставались бумажными. С учетом большого количества работников в штате такой подход перестал удовлетворять потребностям компании.

В ходе очередного планирования отпусков приняли решение попробовать цифровой формат на базе еще одного продукта Directum — системы Directum HR Pro. В результате в контур «отпускных» процессов оказались вовлечены больше 4 тыс. сотрудников «Р-Фарм».

С помощью Directum HR Pro в компании планируют периоды отдыха, согласуют, оформляют и переносят отпуска. График формируется автоматически. Кадровые специалисты «Р-Фарм» отмечают, что планирование теперь происходит вовремя, а рядовых сотрудников радует, что заявление на отпуск или его изменение подать в несколько кликов через личный кабинет.

«Внедрение Directum HR Pro помогло оптимизировать процессы планирования и согласования отпусков, что сделало их более прозрачными и своевременными. Решение не только повысило эффективность работы кадровой службы, но и улучшило пользовательский опыт сотрудников», — сказал Андрей Ерошенко, руководитель проекта СЭД, «Р-Фарм».

В планах — развивать существующие процессы по отпускам и масштабировать Directum HR Pro до 5 тыс. пользователей.