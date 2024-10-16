«Диасофт» и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве

«Ред Софт» и «Диасофт» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписание соглашения стало знаковым шагом в развитии сотрудничества двух ведущих российских компаний, работающих в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Партнерство «Ред Софт» и «Диасофт» будет направлено на создание и развитие платформ, на основе которых российские разработчики смогут реализовывать свои проекты с использованием импортонезависимых технологий и компонентов. В рамках сотрудничества также будет обеспечена взаимная совместимость программных продуктов компаний.

Сотрудничество компаний поможет расширить возможности экосистемы цифровой трансформации Digital Q, которая позволяет организовать эффективный процесс производства программных продуктов с учетом современных стандартов ИT-индустрии. Low-code и no-code платформы экосистемы предназначены для создания архитектуры, интерфейсов, бизнес-процессов, аналитических инструментов.

«Наша цель – предоставить рынку импортонезависимую среду разработки с максимально широким и универсальным функционалом. В частности, партнерство с «Ред Софт» обеспечит гарантированную совместимость решений, разработанных с использованием платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q, с «Ред ОСт» – одной из самых распространенных российских операционных систем. Это поможет существенно повысить конкурентоспособность и востребованность таких решений на рынке», – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

«Ред ОС» обеспечивает универсальную среду для использования прикладного ПО и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных.

«Подписанное соглашение направлено на укрепление партнерских отношений между «Ред Софт» и «Диасофт», а также на расширение совместного присутствия на рынке информационных технологий. Оно включает планы по совместным разработкам новых продуктов, а также интеграции существующих решений для создания комплексных ИТ-систем. Это событие подтверждает готовность российских ИТ-компаний к сотрудничеству и стремление создавать конкурентоспособные продукты, соответствующие мировым стандартам качества», — сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.