Система Directum HR Pro обновилась до версии 2.5

В новой версии упростили интерфейс руководителя, расширили настройки доступа к системе. Традиционно поработали над безопасностью, добавили интеграцию с «1С» для еще одного решения. Подписание документов стало быстрее, а график отпусков — прозрачнее. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Подключение по правилам компании

Теперь порядок присоединения к системе можно настроить под особенности КЭДО внутри компании. Компания сама решает, нужно ли настроить авторизацию, выпустить электронную подпись, создать договор о цифровом взаимодействии. Например, часть нормативных документов можно верифицировать на бумаге, а к личному кабинету HR Pro подключать не всех сотрудников.

Процесс проработан экспертами в области кадрового ЭДО и учитывает опыт организаций разного масштаба. Дополнительно остается возможность с помощью no-code доработать сценарий подключения.

Упрощенный интерфейс для быстрой реакции

Обновленный внешний вид системы для руководителей ускоряет работу с кадровыми документами: панель навигации и записи стали компактнее. Переключаться между задачами можно в один клик, а открывать карточки документов — прямо из списка заданий, которые автоматически распределяются по папкам.

Наглядные графики пересечения отпусков

В личном кабинете появилась кнопка «посмотреть пересечения». Новый инструмент системы в легком для восприятия формате показывает распределение дней отдыха. Раздел поможет руководителям быстро увидеть свободные периоды и принять решение по согласованию. Сотрудники по схеме понимают, какие дни будут одобрены для отпуска, а какие уже заняты их коллегами со схожими обязанностями.

Синхронизация командировок с «1С:ЗУП»

Интеграция с «1С» зарекомендовала себя как полезное дополнение к функциональности решений в предыдущих версиях системы. Поэтому продолжает развиваться в Directum HR Pro 2.5.

Теперь сведения о командировке автоматически отправляются в «1С:ЗУП». Оттуда возвращается подготовленный приказ. Компания может управлять процессом: проверять данные на каждом этапе или передать создание и отправку документов полностью системе, освободив время ответственного за командировки сотрудника.

С заботой о безопасности данных

Команда продукта регулярно проводит анализ уязвимостей, обновляет компоненты платформы. Изменения версии 2.5:

– Стало безопаснее передавать данные в личном кабинете. Токены авторизации пользователей хранятся в новом компоненте системы — API-шлюзе (ApiGateway). Благодаря этому они не попадают в локальное хранилище браузера.

– Теперь доступны алгоритмы шифрования ГОСТ (ГОСТ TLS). Они дополнительно защищают данные, которыми личный кабинет обменивается с внешней сетью. Организации с повышенными требованиями к информационной безопасности могут дополнительно защитить сведения внутри своей инфраструктуры и настроить протокол для обмена данными между платформой личного кабинета и Directum RX.

– Улучшена защита учетной записи. Теперь система по-разному реагирует на перебор паролей со знакомых и «чуждых» ей устройств. Спустя несколько неудачных попыток входа с неизвестного устройства учетная запись блокируется. При этом личный кабинет сотрудника остается доступным с компьютера или смартфона, через которые в систему заходили ранее. Так снижается возможность взлома аккаунта злоумышленниками.

Мобильный доступ на устройствах Huawei

Приложение HR Pro опубликовано в AppGallery. Владельцы смартфонов Huawei получили легкий доступ к кадровым документам и услугам в системе HR Pro, и еще больше компаний сегодня могут использовать бесплатные push-уведомления вместо SMS для работы с кадровым ЭДО.

Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro: «Каждая новая версия HR Pro создана, чтобы сделать работу комфортной, а взаимодействие внутри компании — эффективным. Упрощенный интерфейс облегчит работу руководителей, интеграция с 1С:ЗУП в модуле «Командировки» поможет кадровым специалистам, а новый визуальный инструмент планирования отпусков будет полезен всем сотрудникам. И, конечно, мы уделили особое внимание безопасности и стабильности, потому что доверие к системе и уверенность в ее работе — основа для спокойствия и продуктивности каждого пользователя. Уверены, новинки Directum HR Pro 2.5 будут востребованы у наших клиентов».