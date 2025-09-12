Разделы

Directum HR Pro 2.7: регламентирующие документы вместо ЛНА, наглядные пересечения отпусков, дополнительные меры безопасности

В новой версии системы упростили работу с внутренними документами и ЛНА, открыли возможность оформлять командировки за коллег, усилили защиту и ускорили проверку пересечений в графике отпусков. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Оформление командировки за другого сотрудника

На некоторых должностях часто приходится инициировать и формировать командировки за руководителей или коллег. В новой версии достаточно включить сотрудника в роль «Ответственный за оформление командировок», и он сможет запускать задачи на согласование поездки от лица других людей.

Если на этапе оформления у ответственного нет данных о планируемых расходах, то командировку можно согласовать без них — достаточно настроить параметры таблицы.

Отчитаться за командировку может и ответственный, и сам командируемый.

Регламентирующие документы для кадровых процессов

Раньше, когда компания пользовалась КЭДО одновременно с решением «Регламентирующие документы», внутренние нормы могли дублировать друг друга, возникала путаница. С версии HR Pro 2.7 работать стало удобнее. Вместо локальных нормативных актов теперь регламентирующие документы, а взамен списков ЛНА — комплекты регламентирующих документов.

Быстрая проверка пересечений отпусков

Благодаря новой функциональности руководители за пару кликов получают общую картину по пересечениям на месяц или год. Теперь в визуальном графике отпусков можно увидеть: в каких месяцах есть пересечения; сколько сотрудников уходят в отпуск одновременно и в какие дни.

Развитие интеграции с «1С:ЗУП»

Теперь кадровые специалисты могут трудоустраивать людей, составлять график отпусков, работать с командировками через «1С:ЗУП» в браузере. Согласование и подписание документов в HR Pro и другие функции системы при этом останутся доступными. Организовывайте кадровые процессы легко и продолжайте работу в режиме веб-клиента «1С:ЗУП».

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

Еще одна новинка — в версии 2.7 можно работать с иностранными номерами телефонов. Они передаются при первичной синхронизации организационной структуры из «1С:ЗУП» в Directum RX.

Новинки для безопасной работы

HR Pro заботится о безопасности пользовательских данных. В новой версии:

– сервис идентификации проверяет параметр returnUrl. В нем указывается адрес страницы, на которую нужно перейти после успешной аутентификации. Адрес должен относиться к тому же хосту, что и адрес сайта по умолчанию, либо представлять собой относительный путь. Благодаря такой проверке сотрудник не перейдет по поддельной ссылке на вредоносный сайт;

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Безопасность

– можно ограничить перечень справочников, из записей которых пользователь личного кабинета получает данные. Это помогает сохранить в безопасности чувствительную информацию компании, которая должна быть доступна только узкому кругу лиц.

Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro: «При разработке Directum HR Pro 2.7 мы сосредоточились на реальных болях кадровиков и руководителей: упростили проверку пересечений отпусков, ускорили создание командировок и внедрили другие полезные функции. Тесное взаимодействие с решением „Регламентирующие документы“ из экосистемы Directum поможет расширить работу с ЛНА с простого ознакомления сотрудников до цифровизации полного жизненного цикла документов: от создания и утверждения до актуализации и архивирования. Как всегда, отдельное внимание уделили безопасности. Продолжаем выявлять потенциальные угрозы и устранять их. Все для того, чтобы кадровые процессы были простыми и безопасными».

