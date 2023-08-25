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Цифровизация Бизнес-приложения
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В Directum HR Pro появились новинки для удобного управления отпусками

В новую версию Directum HR Pro вошли обновления, которые упрощают организацию отпусков для сотрудников, работающих по совместительству. Среди других новинок — автоматическое заполнение приказов и рассылка новых видов напоминаний.

В версии 1.9 Directum HR Pro совместители при планировании отпуска могут указать даты только по одной своей должности. Периоды отдыха по остальным позициям синхронизируются автоматически. Если даты отпусков по совместительству на разных должностях не совпадают, система автоматически уведомит об этом сотрудника.

Система напоминаний и уведомлений в Directum HR Pro помогает избежать просрочек по важным кадровым событиям: работники вовремя оформляют или переносят отпуска, подписывают необходимые документы. Например, сотрудник получает задание на подтверждение отпуска за месяц до его начала. Если ранее эта возможность была реализована только для отпусков по графику, то в новой версии она распространяется и на отдых по заявлению. Единственное — заявление должно быть отправлено не позже, чем за месяц до отпуска.

Еще одна новика системы — автоматическая генерация приказа об отпуске по графику. Специалист по кадрам получает уже заполненный документ и проверяет его корректность.

«При разработке новых фич мы в первую очередь стремимся к удобству работы каждого пользователя в системе и упрощаем оформление и контроль отпусков. Благодаря новинкам клиенты могут эффективно организовать работу с кадровыми документами по отпускам с учетом потребностей компании, а также максимально сократить временные затраты как HR-специалистов, так и рядовых сотрудников», — сказала Мария Мишланова, аналитик продукта Directum HR Pro.

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