В системе Directum HR Pro появилась возможность трудоустраивать иностранцев

В версии 1.9 системы управления кадровыми процессами и документами принимать на работу граждан других государств, пребывающих в России, так же, как и соотечественников. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Система сама запросит у кандидата необходимые для трудоустройства документы. Для этого нужно заполнить несколько полей в карточке потенциального сотрудника: указать гражданство и выбрать вариант с видом на жительство или разрешением на временное проживание в России.

Списки документов и их реквизиты уже настроены в соответствии с требованиями трудового и миграционного законодательства. Их можно скорректировать, если это необходимо.

Перечень документов можно менять в зависимости от должности нового сотрудника и его подразделения. К примеру, запросить у потенциального водителя права, а у врача — дополнительные сертификаты, подтверждающие его квалификацию. Все это настраивается в Directum HR Pro без помощи программистов.

«Количество трудовых мигрантов в России с каждым годом растет. Мы даем возможность работодателям цифровизировать процесс трудоустройства иностранцев с помощью нашего продукта: настраиваем списки документов для приема в соответствии с гражданством, выпускаем иностранцам электронные подписи и заключаем с ними трудовые договоры. Пока для выпуска ЭП требуется ИНН. Следующий шаг — упростить выдачу усиленных ЭП, исключив обязательное предоставление ИНН», — сказала Гузель Муллахметова, владелец продукта Directum HR Pro.

В версии 1.9 Directum HR Pro есть и другие новинки: можно прямо в системе запросить у кандидата дополнительные документы (например, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы); при трудоустройстве локальные нормативные акты отправляются новому сотруднику автоматически. Их набор зависит от организации, должности и подразделения.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.