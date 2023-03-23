Компания ESTEL перешла на кадровый электронный документооборот от Directum

Благодаря системе Directum HR Pro 1200 сотрудников российского производителя косметики обмениваются с работодателем кадровыми документами через мобильные устройства, а сама компания экономит 7200 человеко-часов в год. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания ESTEL перешла на кадровый электронный документооборот (КЭДО), чтобы отказаться от бумаги, ускорить и упростить кадровые процессы. Предварительный расчет эффективности показал, что компания сократила сроки подписания документов с четырех часов до 30 минут, благодаря чему экономит порядка 7200 человеко-часов в год.

Сегодня 1200 сотрудников ESTEL используют Directum HR Pro: кадровые специалисты — веб-клиент, рядовые работники — личные кабинеты на мобильных устройствах. С помощью системы в компании работают с заявлениями и приказами об отпусках, приказами о командировках, с локально-нормативной документацией, в том числе, с документами, регламентирующими работу по охране труда, а также с различного рода уведомлениями (например, о вакцинации).

Специалистам по работе с персоналом больше не нужно распечатывать бумажные экземпляры, а сотрудникам — приходить в кадровую службу или к руководителю, чтобы подписать документы, — все происходит в системе. Через интерфейс личного кабинета в мобильном телефоне работники могут отправлять заявления на отпуск или отгул, получать документы на ознакомление и подписывать их с помощью электронной подписи.

Кадровые процессы автоматизированы согласно регламентам компании: в системе преднастроены маршруты согласования и подписания документов, таким образом, участники получают задания на работу с документами в определенной последовательности. В результате проекта в ESTEL исключено большинство этапов ручной работы специалистов, а HR-процессы проходят в шесть раз быстрее.

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Directum HR Pro — это полностью российская импортонезависимая система для управления кадровыми процессами и документами: КЭДО, трудоустройством и ротациями персонала, отпусками, командировками, сервисными заявками.