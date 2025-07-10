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Зелинский групп Сорбент Тамбовмаш Электростальский химико-механический завод имени Н. Д. Зелинского, ЭХМЗ

Зелинский групп - Сорбент - Тамбовмаш - Электростальский химико-механический завод имени Н. Д. Зелинского, ЭХМЗ

"Зелинский групп" - производитель противогазов и других средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, фильтров-поглотителей и других СИЗОД. Под брендом «Зелинский групп» функционируют три производственные площадки: АО «Сорбент» в Перми, АО «Тамбовмаш» в Тамбове и ОАО «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д. Зелинского» в Электростали. В ассортимент продукции входят промышленные противогазы и респираторы, самоспасатели для защиты при пожарах и техногенных авариях, противогазы гражданского назначения, средства коллективной защиты и многое другое.

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Зелинский групп» перевела кадровые процессы в цифру с помощью Directum HR Pro 3
04.02.2025 Стартовал проект внедрения Directum HR Pro в «Зелинский групп» 2
28.07.2023 «Ростелеком» в Прикамье установил систему цифрового онлайн-видеонаблюдения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Зелинский групп и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1137 2
Ростелеком 10031 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4239 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3282 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 923 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12958 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12495 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4207 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16553 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 53 2
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Россия - РФ - Российская федерация 150825 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1565 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3083 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1286 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2104 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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