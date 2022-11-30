«Аскона» в пять раз увеличила скорость обработки заказов, получаемых на маркетплейсах с помощью ИТ-разработки «Корус консалтинг»

ГК «Корус консалтинг» помогла автоматизировать работу на российских маркетплейсах для группы компаний «Аскона». Результатом работы стало снижение скорости обработки заказа с 10 до двух минут, более эффективное использование ресурсов, и в целом понижение операционных затрат. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Аскона» – вертикально-интегрированный производитель и ритейлер товаров для сна. Один из ключевых каналов продаж компании – маркетплейсы. Под это направление был создан отдельный бренд. Однако существующий процесс по корректировке карточек, сверке цен и остатков с точки зрения скорости не позволял своевременно обрабатывать постоянно растущий объем заказов. При малом количестве заказов нужно обновлять остатки один-два раза в сутки, а когда объем растет, это нужно делать уже чаще, в идеале – раз в две-три минуты. Без автоматизации этого процесса могут возникать ошибки, за которые маркетплейс «наказывает» блокировкой аккаунта или понижением рейтинга, что приводит к уменьшению количества заказов.

Чтобы не допустить возникновения такой ситуации, в компании «Аскона» было принято решение увеличить эффективность работы сотрудников и снизить репутационные риски при взаимодействии с маркетплейсами с помощью автоматизации. Технологическим партнером была выбрана компания «Корус консалтинг».

Специалисты «Корус консалтинг» разработали архитектуру решения, которая объединяет бизнес-требования заказчика и текущий ИТ-ландшафт. Интеграционный модуль, созданный для «Асконы», дает возможность соединить личные кабинеты маркетплейсов с внутренними информационными системами компании. Таким образом, компания автоматически передает данные по остаткам и актуальные цены в базы маркетплейсов. Подробная информация о заказах поступает в систему учета автоматически. Менеджеру не приходится заводить заказ, нужно его только проверить.

Уже сейчас количество заказов, которое обрабатывается в сутки, выросло с 20 до 375. Скорость обработки заявки снизилась с 10 минут до двух минут. Риски ошибок сведены к минимуму.

«Для “Асконы” самым важным в процессе внедрения автоматизации было найти оптимальное решение для бизнес-задач и обеспечить бесшовную интеграцию в уже существующие системы компании. С помощью ИТ-системы, предложенной “Корус консалтинг” нам удалось сделать процесс работы на маркетплейсах комфортным и удобным, существенно сократить скорость обработки заказов и снизить операционные затраты», - сказал Александр Литвинов, руководитель развития новых продуктов «Аскона».

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«В проекте “Аскона” мы объединили требования бизнес-заказчиков по автоматизации процессов и текущий ИТ-ландшафт. Сотрудники продолжают работать в тех системах, к которым привыкли. При этом рутинные операции по оформлению заказов, актуализации цен и остатков за них делает ИТ-система», - отметил Павел Малышев, руководитель проектов, «Корус консалтинг».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. В «Корус консалтинг» работают более 1000 сотрудников.