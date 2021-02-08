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GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Документооборот

GMCS разработала робота на базе RPA-платформы Uipath для компании «Аскона», вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для здорового сна. Автоматизация процесса обработки входящих электронных документов из ЭДО «Диадок» в «1С» позволила освободить специалистов от выполнения повторяющихся задач.

Процесс обработки входящих документов — рутинная операция с заранее известным алгоритмом, роботизация которой не только освобождает сотрудников от однообразных действий, но и помогает избежать ошибок из-за человеческого фактора.

Компания GMCS разработала для «Асконы» робота, основанного на решениях Uipath, который обрабатывает входящие электронные документы с услугами от контрагентов в учетной системе предприятия. Для запуска робота требуется всего один сотрудник, остальные в это время могут заниматься более творческими вопросами.

По итогам первых шести месяцев работы представители «Асконы» отмечают, что им удалось значительно сократить трудозатраты на заведение документов и снизить количество ошибок при вводе данных.

«Ранее этот процесс требовал 150 рабочих часов задействованных сотрудников на внесение документов, а в случае ошибок — еще и 50 часов на их поиск и исправление, — отметила Наталья Чекмаева, главный бухгалтер компании «Аскона». — Сейчас обработка документов роботом занимает не более часа, ручные ошибки при этом исключены».

У бухгалтера есть возможность провести дополнительное обучение робота, самостоятельно настраивая шаблоны операций без привлечения внешних разработчиков или внутренних ИТ-специалистов.

«Наша цель — дать компаниям инструменты, которые позволят им не тратить ценные человеческие ресурсы на выполнение простейших задач, — сказала Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и СНГ. — Благодаря роботизации процессов квалифицированные специалисты смогут больше времени посвящать вопросам развития бизнеса».

«Обработка входящей документации роботом в объемах, которые есть у «Асконы», позволяет избежать ошибок на участках, не требующих человеческого вмешательства, — отметил Дмитрий Смыкалов, руководитель RPA-практики компании GMCS. — При разработке робота было важно предусмотреть поддержку работы с различными приложениями, которые не имеют встроенной интеграции друг с другом. Таким образом, из алгоритма удалось полностью исключить человека».

«Аскона» планирует продолжить цифровизацию процессов. Будут разработаны новые роботы для бухгалтерии, финансовой службы и HR, которые оптимизируют процессы, требующие работы в нескольких информационных системах одновременно.



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