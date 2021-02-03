Poly представила линейку персональных видеоустройств для удаленной работы Studio P Series

Poly анонсировала линейку Poly Studio P Series. Это индивидуальные решения профессионального уровня для видеоконференций, разработанные для удаленных сотрудников. С новыми устройствами можно управлять разговором и быть уверенным в качестве аудио и видео независимо от местоположения.

Предназначенная для удобной работы из дома, линейка Poly Studio P Series состоит из веб-камеры Poly Studio P5, видеопанели Poly Studio P15 для личного использования, а также персонального дисплея для онлайн-встреч Poly Studio P21. Чтобы удаленная работа стала более эффективной, а оснащение удаленного офиса — простым, веб-камеру Poly Studio P5 можно будет приобрести в комплекте с портативным спикерфоном Poly Sync или одной из трех гарнитур на выбор. Такие наборы получили название Poly Studio P5 Kits. Вместе с приложением Poly Lens Desktop App и услугой платной подписки Poly+ получается готовое к использованию персональное решение. С его помощью можно управлять устройствами и работать из любой точки мира.

Компания Poly, чья гарнитура использовалась во время первой экспедиции на Луну, применила всю накопленную экспертизу в области аудио и видео в линейке Poly Studio P Series. Детально проработанные настройки камеры и микрофонов создают четкое изображение и звук, а хорошая цветопередача и автоматически регулируемая яркость обеспечивают качество транслируемого видео, сравнимое с вещанием на телевидении.

Согласно докладу Всемирного экономического форума “Future of Jobs 2020”, 83% опрошенных глобальных компаний планируют предоставить сотрудникам больше возможностей для удаленной работы, чем до пандемии. Исследование IDC показало, что 62% организаций с долгосрочной стратегией в области цифровой трансформации инвестируют в периферийные устройства, такие как гарнитуры и камеры, чтобы обеспечить технологический паритет для всех своих сотрудников в 2020-2021 гг.

Линейка Poly Studio P Series состоит из веб-камеры Poly Studio P5, видеопанели Poly Studio P15 для личного использования, а также персонального дисплея для онлайн-встреч Poly Studio P21

«Мы вступили в новую эру, где люди могут работать в своих кабинетах, проводить мозговой штурм в конференц-зале и оказывать медицинские услуги через интернет, — сказал Том Пуорро (Tom Puorro), исполнительный вице-президент и генеральный директор по продуктам Poly. — Наши устройства для видео- и аудиоконференций — это последний, но самый важный шаг при организации удаленных совещаний, благодаря которому вы cможете добиться целей коммуникации. С линейкой Poly Studio P Series вы всегда будете уверены в качестве своей работы».

Новая серия устройств Poly Studio P Series включает: веб-камеру Poly Studio P5 — персональную веб-камеру, специально разработанную для видеоконференций. Устройство передает изображение в разрешении 1080p, оснащено четырехкратным цифровым зумом, направленным микрофоном и USB-разъемом для подключения гарнитуры, что позволяет легко подсоединять камеру к аудиосистеме по принципу «включай и работай». В целях конфиденциальности веб-камера оборудована встроенным затвором; видеопанель Poly Studio P15 — персональную видеопанель с разрешением 4K, функцией автоматического кадрирования изображения, мощным встроенным динамиком и микрофоном с технологией NoiseBlock AI, которая блокирует посторонний шум. Это устройство объединяет в себе все важные функции; персональный дисплей Poly Studio P21 — дисплей для видеоконференций, оснащенный всем необходимым для проведения встреч на высочайшем уровне, включая 21-дюймовый экран, камеру и звук. Встроенная подсветка автоматически настраивается под освещение, чтобы человека было лучше видно в кадре, а качество видео было еще лучше. Благодаря подключению через USB Poly Studio P21 совместим с любым приложением для видео, установленным на ПК или Mac; комплект Poly Studio P5 Kit — веб-камера Poly Studio P5 в паре со вторым устройством на выбор — гарнитурой или портативным спикерфоном Poly Sync — подходит для моментального подключения к конференции. В комплекте можно приобрести проводную или беспроводную гарнитуру из серий Voyager и Poly Blackwire.

Чтобы участие в конференциях было удобнее, а удаленные сотрудники чувствовали себя уверенно даже на самых важных переговорах, для всех гаджетов линейки Poly Studio P Series открыт доступ к Poly Lens — сервису для управления и получения аналитических данных о рабочем пространстве. Удаленные сотрудники и владельцы малого бизнеса, у которых может не быть доступа к техподдержке, а также ИТ-специалисты смогут с помощью приложения Poly Lens Desktop App получить представление о рабочих местах сотрудников и управлять ими удаленно через облако. Приложение Poly Lens Desktop App также предоставляет рекомендации по настройке оборудования, установке камер (например, подсказки об уровне освещения), устранению неполадок, а также об эргономике рабочего пространства. Кроме того, приложение может давать советы по теме здоровья и хорошего самочувствия. Например, сотруднику придет напоминание сделать зарядку или выпить стакан воды, чтобы оставаться энергичным в течение рабочего дня. Функциональность Poly Lens будет полезна не только удаленным сотрудникам, но и ИТ-специалистам, которые смогут контролировать состояние рабочих мест через единую панель управления.

В дополнение к новой линейке Poly Studio P Series и сервису Poly Lens компания Poly также анонсировала Poly+ — эксклюзивный сервис поддержки, доступный по подписке. Данный сервис включает: круглосуточную техническую поддержку из любой точки мира: по телефону, в чате, через интернет или по видеосвязи — специалисты Poly готовы прийти на помощь в любую минуту; расширенную гарантию с возможностью замены устройства в течение трех лет в любое время дня, когда это будет важно и нужно, в том числе ночью; управление всеми персональными, совместимыми между собой решениями Poly для конференцсвязи через единое приложение, что даст возможность контролировать настройки всех устройств, вовремя устанавливать обновления и устранять неисправности.

«Бизнес- и ИТ-руководители компаний сосредоточены на внедрении решений, которые помогут упростить совместную работу удаленных сотрудников, сделать ее более эффективной и безопасной, — сказала Эми Лумис (Amy Loomis), доктор наук, директор по исследованиям направления Future of Work (англ. «Будущее работы») компании IDC. — Профессиональные гарнитуры и устройства для видеоконференцсвязи компании Poly разработаны для того, чтобы приносить пользу как целым компаниям — от корпоративных ИТ-отделов до владельцев малого бизнеса — так и их сотрудникам, предлагая каждому равные возможности в распределенной рабочей среде».

Устройства Poly Studio P Series спроектированы с учетом особенностей гибридной рабочей среды и обеспечивают гибкость и возможность выбора. С их помощью собеседника четко видно и слышно во время онлайн-встреч из любой точки мира. Линейка Poly Studio P Series совместима со многими облачными приложениями для видео, в том числе с Microsoft Teams, Zoom, GoTo от LogMeIn, StarLeaf.

Все продукты будут доступны с апреля 2021 г. на официальном сайте компании Poly, а также через авторизованных партнеров и дистрибьюторов. В России линейка устройств поступит в продажу весной 2021 г. Peшение Poly Studio P15 прошло официальную сертификацию Zoom и Misrosoft Teams и доступно для предзаказа.